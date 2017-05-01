Чернівці облуплені (фото)

«Дітям, вагітним, людям з вразливою психікою та слабким серцем дивитися вгору

не рекомендуємо!



Мер Каспрук

Хранителька архітектурної

спадщини Чернівців Пушкова»

Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.Пам’ятаєте, минулого року газета «Час» чи не все літо і осінь писала про «облуплені Чернівці». Ми з вуйком Митром, майстром з бригади Василя Магалянського, ходили попід мури вулиці Ольги Кобилянської. Фотографували, розповідали, навіть сварили владу за будинкові фасади однієї із найкращих вулиць Європи.Сподівалися, що наша розмова з владою принесе хоч якусь користь. Тепер переконалися остаточно: ми помилилися!Ця влада у Чернівцях ні на що не годна! Вона ніц не знає, не вміє і не хоче знати! Вона отримала у спадок від старої доброї Австрії прекрасну європейську архітектуру, дороги і майдани. Але цей спадок занапастила і знищує щодня і щогодини.- Вони ніц не здатні, - колись казав покійний великий чернівчанин Іван Снігур.І він був правий. Знищення Чернівців триває.Вуйко Митро зайшов до редакції перед тим, як відправитися на заробітки до Італії.- Хочу вам вповісти, що наша і ваша праця для цієї влади ніц не значать, - з сумом сказав майстер. - Я хотів їм допомогти. Навіть задурно міг багато зробити, аби місто стало красивішим. Але їм того не треба. Я думав, що через зиму вони таки створять якісь бюро з художників, архітекторів, реставраторів, майстрів. І тепер, коли вже тепло, будуть латати діри на стінах будинків.Та де там! Вони навіть і не думали щось робити!Аби їх шлях трахнув!..Вуйко Митро, напевне, все ж таки мав на увазі «шлях трафив». Але сказав так, як сказав. Плюнув, розтер і поїхав до Італії.Влада, депутати, Пушкова залишилися. А з ними залишилися й усі ті облуплені стіни, які ми фотографували минулого року. До них додалися нові облуплені фасади.Пам’ятаєте, як тоді якась туристка втікала з арки будинку № 12, де вже долуплюються фрески на стелі? Бо вона там ледь не вступила у якусь жовту рідину (у нас її називають сечею). Недавно там стався прикрий випадок: таки вступила одна туристка у жовте. Але то вже була не сеча, щось твердіше. Мабуть, таки екскременти. І не собачі…А стіни за цей час ще більше облупилися, написів на них також побільшало. Фрески вже доїдає грибок.Через дорогу від будинку №12 розміщується РАЦС. Там розписують молодят, дають перший документ новонародженим. Туди ходять у нових костюмах, нарядних сукнях і напуцованих мештах. Радісні люди не звертають уваги на те, що через бездіяльність влади і Олени Пушкової валиться фасад на їхні голови.Одного разу, коли серед зими була відлига, молода пара з Калічанки йшла розписуватися. Молодий вів наречену під руку і не помітив, як над її головою саме у момент входу до будівлі відвалився добрий шмат штукатурки з гіпсу і впав на щасливу наречену. Прямо на голову. «Швидка» забрала дівчину до лікарні. Хтозна, чи після такого інциденту ця молода пара пішла знову до цього РАЦСу... Якщо облуплена штукатурка розбила нову сім’ю, то мер і Олена Пушкова матимуть ще й цей гріх на душі.А їм то все збоку: одним більше, одним менше…А знаєте, там є оте облуплене одоробало на фасаді будинку №12. Воно лякає не лише дітей, а й дорослих. Та ніхто його до пуття не доведе. Було би доречно мерові з Пушковою встановили там знак з написом:І добре було б, аби вони ще свої номери телефонів вказали та адреси помешкань. Тоді б ці діти та вразливі люди могли їм на пороги висипати облуплений тиньк з будинків і трохи того жовтого, в яке вступають туристи у чернівецьких арках.Далі будинок №18 почали трохи ремонтувати знизу. Щось там заляпали білим та й залишили роботу на половині.А казав майстер Митро: «Там гарні гіпсові кошики з квітами облупленими. Підмалюйте їх. І розквітне вулиця. І люди будуть посміхатися».Не чують ні Митра, ані людей.Чомусь у них не лупиться від сорому лице, як фасад будинку №26.Ми просили екскурсоводів Чернівців: не водіть туристів до цього будинку. Бо соромно. Соромно за місто, соромно за владу. Соромно за нас, що терпимо таку владу, яка знищує Чернівці на очах всієї Європи.Агій!Аби їх таки шлях трахнув!(Далі буде)Петро Кобевко