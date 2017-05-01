Чернівці облуплені (фото)

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За крадіжку, грабіж та розбій буковинця на 5 років позбавлено волі

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05 травня

Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

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Оновлено Державний реєстр РРО

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05 травня

У Чернівцях батьків і дітей запрошують на розмову про дитячу літературу

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05 травня

Поїздом з Молдови в Україну намагалися завезти контрабанду

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05 травня

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05 травня

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10:48
05 травня

ЮРІЙ ІВАНЮК: «Професія лісівника – для мужніх і витривалих»

10:44
05 травня

В області відбудеться низка заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення

10:41
05 травня

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10:36
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04 травня

У Чернівцях відбувся захід "Прочитай дитині казку"

13:09
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Визначено новий порядок держконтролю за додержанням законодавства про працю

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Посилено захист трудових прав працівників передпенсійного віку

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У Чернівцях відбувся всеукраїнський мистецько-екологічий фестиваль «ЧИСТОFEST»

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За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

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Податковий внесок чернівчан склав майже 660 мільйонів

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04 травня

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Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2016 рік

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З 1 травня розміри соціальних допомог підвищуються

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04 травня

Чернівці сьогодні частково без води

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
5-7 травня
5-7 травня
6 травня о 13.00
6 травня о 13.00
8 та 9 травня
у Чернівцях відбудеться низка урочистих заходів з нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Європі.
8 травня о 10.30 - розпочнеться мітинг біля пам’ятника воякам Буковинського куреня,
о 12.30 молебень на Центральному кладовищі біля меморіалу загиблим в зоні АТО.

9 травня покладатимуть квіти: о 9.30 на площі Соборній,
о 10.30 у парку ім. Т.Г.Шевченка, на кладовищах по вулиці Зеленій та у Садгорі.
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Чернівці облуплені (фото)

Сьогодні, 11:34 / Коментарів: 0
Чернівці облуплені (фото)


Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».
Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Пам’ятаєте, минулого року газета «Час» чи не все літо і осінь писала про «облуплені Чернівці». Ми з вуйком Митром, майстром з бригади Василя Магалянського, ходили попід мури вулиці Ольги Кобилянської. Фотографували, розповідали, навіть сварили владу за будинкові фасади однієї із найкращих вулиць Європи.

Сподівалися, що наша розмова з владою принесе хоч якусь користь. Тепер переконалися остаточно: ми помилилися!

Ця влада у Чернівцях ні на що не годна! Вона ніц не знає, не вміє і не хоче знати! Вона отримала у спадок від старої доброї Австрії прекрасну європейську архітектуру, дороги і майдани. Але цей спадок занапастила і знищує щодня і щогодини.

- Вони ніц не здатні, - колись казав покійний великий чернівчанин Іван Снігур.

І він був правий. Знищення Чернівців триває.

Вуйко Митро зайшов до редакції перед тим, як відправитися на заробітки до Італії.

- Хочу вам вповісти, що наша і ваша праця для цієї влади ніц не значать, - з сумом сказав майстер. - Я хотів їм допомогти. Навіть задурно міг багато зробити, аби місто стало красивішим. Але їм того не треба. Я думав, що через зиму вони таки створять якісь бюро з художників, архітекторів, реставраторів, майстрів. І тепер, коли вже тепло, будуть латати діри на стінах будинків.

Чернівці облуплені (фото)


«Дітям, вагітним, людям з вразливою психікою та слабким серцем дивитися вгору
не рекомендуємо!

Мер Каспрук
Хранителька архітектурної
спадщини Чернівців Пушкова»

Та де там! Вони навіть і не думали щось робити!
Аби їх шлях трахнув!..
Вуйко Митро, напевне, все ж таки мав на увазі «шлях трафив». Але сказав так, як сказав. Плюнув, розтер і поїхав до Італії.

Влада, депутати, Пушкова залишилися. А з ними залишилися й усі ті облуплені стіни, які ми фотографували минулого року. До них додалися нові облуплені фасади.

Чернівці облуплені (фото)

Чернівці облуплені (фото)


Пам’ятаєте, як тоді якась туристка втікала з арки будинку № 12, де вже долуплюються фрески на стелі? Бо вона там ледь не вступила у якусь жовту рідину (у нас її називають сечею). Недавно там стався прикрий випадок: таки вступила одна туристка у жовте. Але то вже була не сеча, щось твердіше. Мабуть, таки екскременти. І не собачі…
А стіни за цей час ще більше облупилися, написів на них також побільшало. Фрески вже доїдає грибок.

Чернівці облуплені (фото)


Через дорогу від будинку №12 розміщується РАЦС. Там розписують молодят, дають перший документ новонародженим. Туди ходять у нових костюмах, нарядних сукнях і напуцованих мештах. Радісні люди не звертають уваги на те, що через бездіяльність влади і Олени Пушкової валиться фасад на їхні голови.

Чернівці облуплені (фото)


Одного разу, коли серед зими була відлига, молода пара з Калічанки йшла розписуватися. Молодий вів наречену під руку і не помітив, як над її головою саме у момент входу до будівлі відвалився добрий шмат штукатурки з гіпсу і впав на щасливу наречену. Прямо на голову. «Швидка» забрала дівчину до лікарні. Хтозна, чи після такого інциденту ця молода пара пішла знову до цього РАЦСу... Якщо облуплена штукатурка розбила нову сім’ю, то мер і Олена Пушкова матимуть ще й цей гріх на душі.
А їм то все збоку: одним більше, одним менше…

А знаєте, там є оте облуплене одоробало на фасаді будинку №12. Воно лякає не лише дітей, а й дорослих. Та ніхто його до пуття не доведе. Було би доречно мерові з Пушковою встановили там знак з написом:

«Дітям, вагітним, людям з вразливою психікою та слабким серцем дивитися вгору
не рекомендуємо!

Мер Каспрук
Хранителька архітектурної
спадщини Чернівців Пушкова»


І добре було б, аби вони ще свої номери телефонів вказали та адреси помешкань. Тоді б ці діти та вразливі люди могли їм на пороги висипати облуплений тиньк з будинків і трохи того жовтого, в яке вступають туристи у чернівецьких арках.

Чернівці облуплені (фото)


Далі будинок №18 почали трохи ремонтувати знизу. Щось там заляпали білим та й залишили роботу на половині.
А казав майстер Митро: «Там гарні гіпсові кошики з квітами облупленими. Підмалюйте їх. І розквітне вулиця. І люди будуть посміхатися».
Не чують ні Митра, ані людей.

Чернівці облуплені (фото)


Чомусь у них не лупиться від сорому лице, як фасад будинку №26.
Ми просили екскурсоводів Чернівців: не водіть туристів до цього будинку. Бо соромно. Соромно за місто, соромно за владу. Соромно за нас, що терпимо таку владу, яка знищує Чернівці на очах всієї Європи.
Агій!
Аби їх таки шлях трахнув!

(Далі буде)
Петро Кобевко
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