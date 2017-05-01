На виборах 30 квітня УКРОП провів до рад об’єднаних громад понад 100 депутатів

За результатами виборів у об’єднаних територіальних громадах, які відбулися 30 квітня, УКРОП отримав 101 депутата. 75 із них – висуванці партії, 26 – самовисуванці, які балотувалися за її підтримки. Відтак загалом УКРОП здобув 9,13% від загальної кількості мандатів, за які кандидати змагалися на цих виборах. Своїх представників до місцевих рад обирали мешканці 47 ОТГ у 19 областях. Крім того, партія матиме п’ятьох голів ОТГ. Так, висуванець УКРОПу, чинний мер Кролевця на Сумщині став головою Кролевецької міської ради об’єднаної територіальної громади (76,7%), Сергій Павлюк, який балотувався за підтримки УКРОПу, очолить Бокіймівську сільську ОТГ на Рівненщині, Володимир Ховайба (висувався за підтримки УКРОПу) – Ротмістрівську сільську ОТГ на Черкащині, Валерій Боярський та Віктор Сущик (кандидати, яких підтримав УКРОП) – відповідно, Заборольську та Вишнівську ОТГ на Волині. Крім того, Дмитро Любичанківський, якого підтримав УКРОП, переміг на позачергових виборах Маньковецького сільського голови на Вінниччині, що також відбулися 30 квітня.
Найкращий результат за партійними списками УКРОП продемонстрував на Львівщині, здобувши 18 мандатів та посівши перше місце в рейтингу політичний сил. Ще двоє кандидатів були обрані за підтримки УКРОПу. У Розвадівській ОТГ на Львівщині УКРОП матиме більшість – 14 депутатів. Перше місце за кількістю депутатів посів і кролевецький УКРОП – у міській раді ОТГ він матиме вісьмох своїх представників. Волинський УКРОП отримав 32 мандати, провівши своїх кандидатів в усіх п’яти ОТГ, де відбувалися вибори. За кількістю депутатів серед партій волинський УКРОП посів перше місце в радах Вишнівської, Колодяжненської і Забродівської ОТГ та друге – в радах Самарівської та Заборольської громад. Ще два мандати на Волині вибороли кандидати, яких підтримала партія.
Також висуванці УКРОПу та кандидати, яких підтримало «Українське об’єднання патріотів», стали депутатами рад ОТГ на Вінниччині (сім депутатів), Запоріжжі (шість депутатів), Полтавщині (чотири депутати), Сумщині (10 депутатів), Черкащині (дев’ять депутатів), Буковині (шість депутатів). По одному представнику УКРОП матиме в радах громад на Чернігівщині, Херсонщині, Рівненщині, Кіровоградщині, Івано-Франківщині.
Нагадаємо, за результатами перших місцевих виборів у об’єднаних територіальних громадах у грудні 2016 року кандидати від УКРОПу набрали загалом по країні 5,72% голосів. У 184 ОТГ партія провела 223 депутати та вісім голів рад – з урахуванням кандидатів, які балотувалися за підтримки УКРОПу.Джерело