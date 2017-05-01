На виборах 30 квітня УКРОП провів до рад об’єднаних громад понад 100 депутатів

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:17
05 травня

За крадіжку, грабіж та розбій буковинця на 5 років позбавлено волі

12:50
05 травня

У Чернівцях про доходи відзвітували 18 мільйонерів

12:49
05 травня

На допомогу армії чернівчани сплатили 26,8 млн. грн.

12:48
05 травня

Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

12:47
05 травня

Оновлено Державний реєстр РРО

12:20
05 травня

У Чернівцях батьків і дітей запрошують на розмову про дитячу літературу

12:02
05 травня

Поїздом з Молдови в Україну намагалися завезти контрабанду

11:21
05 травня

В Чернівцях відбудеться спортивний ярмарок

11:09
05 травня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі

10:48
05 травня

ЮРІЙ ІВАНЮК: «Професія лісівника – для мужніх і витривалих»

10:44
05 травня

В області відбудеться низка заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення

10:41
05 травня

До 5 років тюрми засуджено громадянина за сприяння у поновленні на навчання

10:36
05 травня

У Чернівцях рятувальники навчали дітей правильних дій у надзвичайних ситуаціях

13:25
04 травня

У Чернівцях відбувся захід "Прочитай дитині казку"

13:09
04 травня

Визначено новий порядок держконтролю за додержанням законодавства про працю

13:07
04 травня

Посилено захист трудових прав працівників передпенсійного віку

12:52
04 травня

У Чернівцях відбувся всеукраїнський мистецько-екологічий фестиваль «ЧИСТОFEST»

12:41
04 травня

Підприємець - загальносистемник веде Книгу обліку доходів і витрат

12:40
04 травня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

12:39
04 травня

Податковий внесок чернівчан склав майже 660 мільйонів

12:09
04 травня

Чернівецький обласний військовий комісаріат застерігає від провокаційних дій

11:57
04 травня

Заробітна плата працівників Чернівецької області становить 5136 грн.

11:51
04 травня

Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2016 рік

11:49
04 травня

З 1 травня розміри соціальних допомог підвищуються

11:45
04 травня

Чернівці сьогодні частково без води

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
5-7 травня
5-7 травня
6 травня о 13.00
6 травня о 13.00
8 та 9 травня
у Чернівцях відбудеться низка урочистих заходів з нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Європі.
8 травня о 10.30 - розпочнеться мітинг біля пам’ятника воякам Буковинського куреня,
о 12.30 молебень на Центральному кладовищі біля меморіалу загиблим в зоні АТО.

9 травня покладатимуть квіти: о 9.30 на площі Соборній,
о 10.30 у парку ім. Т.Г.Шевченка, на кладовищах по вулиці Зеленій та у Садгорі.
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Партнери

На виборах 30 квітня УКРОП провів до рад об’єднаних громад понад 100 депутатів

Сьогодні, 11:26 / Коментарів: 0
На виборах 30 квітня УКРОП провів до рад об’єднаних громад понад 100 депутатівЗа результатами виборів у об’єднаних територіальних громадах, які відбулися 30 квітня, УКРОП отримав 101 депутата. 75 із них – висуванці партії, 26 – самовисуванці, які балотувалися за її підтримки. Відтак загалом УКРОП здобув 9,13% від загальної кількості мандатів, за які кандидати змагалися на цих виборах. Своїх представників до місцевих рад обирали мешканці 47 ОТГ у 19 областях. Крім того, партія матиме п’ятьох голів ОТГ. Так, висуванець УКРОПу, чинний мер Кролевця на Сумщині став головою Кролевецької міської ради об’єднаної територіальної громади (76,7%), Сергій Павлюк, який балотувався за підтримки УКРОПу, очолить Бокіймівську сільську ОТГ на Рівненщині, Володимир Ховайба (висувався за підтримки УКРОПу) – Ротмістрівську сільську ОТГ на Черкащині, Валерій Боярський та Віктор Сущик (кандидати, яких підтримав УКРОП) – відповідно, Заборольську та Вишнівську ОТГ на Волині. Крім того, Дмитро Любичанківський, якого підтримав УКРОП, переміг на позачергових виборах Маньковецького сільського голови на Вінниччині, що також відбулися 30 квітня.

Найкращий результат за партійними списками УКРОП продемонстрував на Львівщині, здобувши 18 мандатів та посівши перше місце в рейтингу політичний сил. Ще двоє кандидатів були обрані за підтримки УКРОПу. У Розвадівській ОТГ на Львівщині УКРОП матиме більшість – 14 депутатів. Перше місце за кількістю депутатів посів і кролевецький УКРОП – у міській раді ОТГ він матиме вісьмох своїх представників. Волинський УКРОП отримав 32 мандати, провівши своїх кандидатів в усіх п’яти ОТГ, де відбувалися вибори. За кількістю депутатів серед партій волинський УКРОП посів перше місце в радах Вишнівської, Колодяжненської і Забродівської ОТГ та друге – в радах Самарівської та Заборольської громад. Ще два мандати на Волині вибороли кандидати, яких підтримала партія.
Також висуванці УКРОПу та кандидати, яких підтримало «Українське об’єднання патріотів», стали депутатами рад ОТГ на Вінниччині (сім депутатів), Запоріжжі (шість депутатів), Полтавщині (чотири депутати), Сумщині (10 депутатів), Черкащині (дев’ять депутатів), Буковині (шість депутатів). По одному представнику УКРОП матиме в радах громад на Чернігівщині, Херсонщині, Рівненщині, Кіровоградщині, Івано-Франківщині.
Нагадаємо, за результатами перших місцевих виборів у об’єднаних територіальних громадах у грудні 2016 року кандидати від УКРОПу набрали загалом по країні 5,72% голосів. У 184 ОТГ партія провела 223 депутати та вісім голів рад – з урахуванням кандидатів, які балотувалися за підтримки УКРОПу.

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