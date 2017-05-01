В Чернівцях відбудеться спортивний ярмарок

Чернівецька міська рада запрошує всіх бажаючих взяти участь у спортивному ярмарку, який відбудеться 20 травня 2017 року на площі Соборній в м.Чернівцях.
Зазначена акція спрямована на популяризацію спорту і здорового способу життя, рекламування спортивних можливостей міста Чернівці і має на меті через показові виступи спортивних шкіл, клубів, секцій показати батькам та дітям, що займатись спортом – корисно, модно та цікаво.
Відвідувачі ярмарку зможуть ознайомитися з різними видами спорту, які розвиваються у Чернівцях, взяти участь в майстер-класах, записатись у спортивні гуртки чи секції, побачити відкритий чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців.
Також, у програмі ярмарку виставки-продажі спортивного одягу, взуття, обладнання та інвентарю, спорядження для активного відпочинку, мисливсько-рибальських товарів тощо.
З пропозиціями щодо участі у спортивному ярмарку просимо звертатись до 18.05.2017р. в департамент економіки Чернівецької міської ради (м.Чернівці, вул.О.Кобилянської, 3, каб.№ 5, тел. (0372) 520121).»