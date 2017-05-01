На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі

4 травня о 22 год. 52 хв. надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі у селі Клішківці Хотинського району. За попередньою інформацією, до пожежі призвело коротке замкнення електромережі на горищі, внаслідок чого загорілося дерев’яне перекриття будівлі. У подальшому полум’ям було охоплено все горище. За викликом на місце події було направлено вогнеборців державної пожежно-рятувальної частини № 7 з міста Хотин та місцеві пожежні команди сіл Клішківці та Недобоївці, які ліквідували пожежу. Вогнем було знищено горище будівлі на площі 150 кв.м. Завдяки зусиллям рятувальників саму господарську будівлю, в якій виникла пожежа, вдалось врятувати.