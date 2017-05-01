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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:17
05 травня

За крадіжку, грабіж та розбій буковинця на 5 років позбавлено волі

12:50
05 травня

У Чернівцях про доходи відзвітували 18 мільйонерів

12:49
05 травня

На допомогу армії чернівчани сплатили 26,8 млн. грн.

12:48
05 травня

Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

12:47
05 травня

Оновлено Державний реєстр РРО

12:20
05 травня

У Чернівцях батьків і дітей запрошують на розмову про дитячу літературу

12:02
05 травня

Поїздом з Молдови в Україну намагалися завезти контрабанду

11:21
05 травня

В Чернівцях відбудеться спортивний ярмарок

11:09
05 травня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі

10:48
05 травня

ЮРІЙ ІВАНЮК: «Професія лісівника – для мужніх і витривалих»

10:44
05 травня

В області відбудеться низка заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення

10:41
05 травня

До 5 років тюрми засуджено громадянина за сприяння у поновленні на навчання

10:36
05 травня

У Чернівцях рятувальники навчали дітей правильних дій у надзвичайних ситуаціях

13:25
04 травня

У Чернівцях відбувся захід "Прочитай дитині казку"

13:09
04 травня

Визначено новий порядок держконтролю за додержанням законодавства про працю

13:07
04 травня

Посилено захист трудових прав працівників передпенсійного віку

12:52
04 травня

У Чернівцях відбувся всеукраїнський мистецько-екологічий фестиваль «ЧИСТОFEST»

12:41
04 травня

Підприємець - загальносистемник веде Книгу обліку доходів і витрат

12:40
04 травня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

12:39
04 травня

Податковий внесок чернівчан склав майже 660 мільйонів

12:09
04 травня

Чернівецький обласний військовий комісаріат застерігає від провокаційних дій

11:57
04 травня

Заробітна плата працівників Чернівецької області становить 5136 грн.

11:51
04 травня

Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2016 рік

11:49
04 травня

З 1 травня розміри соціальних допомог підвищуються

11:45
04 травня

Чернівці сьогодні частково без води

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
5-7 травня
5-7 травня
6 травня о 13.00
6 травня о 13.00
8 та 9 травня
у Чернівцях відбудеться низка урочистих заходів з нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Європі.
8 травня о 10.30 - розпочнеться мітинг біля пам’ятника воякам Буковинського куреня,
о 12.30 молебень на Центральному кладовищі біля меморіалу загиблим в зоні АТО.

9 травня покладатимуть квіти: о 9.30 на площі Соборній,
о 10.30 у парку ім. Т.Г.Шевченка, на кладовищах по вулиці Зеленій та у Садгорі.
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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ЮРІЙ ІВАНЮК: «Професія лісівника – для мужніх і витривалих»

Сьогодні, 10:48 / Коментарів: 0
ЮРІЙ ІВАНЮК: «Професія лісівника – для мужніх і витривалих» Лісовий обхід майстра Фальківського лісництва Берегометського державного лісомисливського господарства Юрія Іванюка розташований високо в горах, майже тисячу кілометрів над рівнем моря. Поруч державний кордон з Румунією. У цій прикордонній зоні майстер лісу доглядає 1001 га лісових угідь.
Про це повідомляє прес-служба Берегометського ДЛМГ.
Обрати саме цю професію його покликало серце. З дитинства дуже любив природу, із захопленням слухав цікаві розповіді про ліс своїх дідуся та батька, які теж все своє життя були лісівниками. Отож без вагань поступив на навчання у Сторожинецький лісовий технікум, згодом продовжив здобувати знання у Чернівецькому національному університеті за спеціальністю «Екологія навколишнього середовища» та присвятив себе охоронні зелених насаджень.
У нашому лісгоспі Юрій Іванюк працює з 2005 року. Починав з майстра лісових культур у Лопушнянському лісництві. З вдячністю згадує свого наставника, колишнього лісничого Василя Бужору, який багато допоміг молодому спеціалісту. Згадує, як навесні спільно садили нові лісові культури, зокрема кедр і модрину.
З 2007 року він – майстер лісу у віддаленому Фальківському лісництві. На роботу не скаржиться. Хоча підсумовує, що вона щоденно випробовує на міцність, адже за будь-якої погоди бездоріжжям доводиться долати чималі відстані, щоб проконтролювати весь комплекс лісогосподарських, зокрема лісосічних робіт. Тут він – господар, бере безпосередню участь у заготівлі деревини, посадці лісу та догляді за лісовими культурами. А ще проводить просвітницьку, роз’яснювальну роботу з населенням щодо збереження лісових насаджень, недопущення лісових пожеж, браконьєрства та самовільних рубок.
Юрій Іванюк з професійною гордістю розповідає, що його колектив цьогоріч посадив нових лісових культур на площі 3,1 га, чимало молодих деревець тягнуться до сонця природним поновленням. А для лісопосадок та заліснення площ молодими насадженнями є лісорозсадник площею 0,3 га, в якому за одно- та дворічними сіянцями сумлінно доглядає лісокультурниця Домніка Проданюк.
Не може не зауважити майстер лісу і про охорону мисливської фауни, про те, як лісівники допомагають єгерям заготовляти кормові віники, сіно та підгодовувати звірів взимку.
- Ви би бачили, яка то гарна картина, коли нашими горами мігрують зубри. То справжнє диво, і мені не раз доводилось це спостерігати, - каже Юрій.
У лісових масивах лісництва крім зубрів водяться козулі, кабани, благородні олені, тигри, ведмеді та ще чимало лісових звірів. І наші працівники стараються їх охороняти та допомагають вижити у холодну пору року.




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