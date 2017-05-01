ЮРІЙ ІВАНЮК: «Професія лісівника – для мужніх і витривалих»

Лісовий обхід майстра Фальківського лісництва Берегометського державного лісомисливського господарства Юрія Іванюка розташований високо в горах, майже тисячу кілометрів над рівнем моря. Поруч державний кордон з Румунією. У цій прикордонній зоні майстер лісу доглядає 1001 га лісових угідь.
Про це повідомляє прес-служба Берегометського ДЛМГ.
Обрати саме цю професію його покликало серце. З дитинства дуже любив природу, із захопленням слухав цікаві розповіді про ліс своїх дідуся та батька, які теж все своє життя були лісівниками. Отож без вагань поступив на навчання у Сторожинецький лісовий технікум, згодом продовжив здобувати знання у Чернівецькому національному університеті за спеціальністю «Екологія навколишнього середовища» та присвятив себе охоронні зелених насаджень.
У нашому лісгоспі Юрій Іванюк працює з 2005 року. Починав з майстра лісових культур у Лопушнянському лісництві. З вдячністю згадує свого наставника, колишнього лісничого Василя Бужору, який багато допоміг молодому спеціалісту. Згадує, як навесні спільно садили нові лісові культури, зокрема кедр і модрину.
З 2007 року він – майстер лісу у віддаленому Фальківському лісництві. На роботу не скаржиться. Хоча підсумовує, що вона щоденно випробовує на міцність, адже за будь-якої погоди бездоріжжям доводиться долати чималі відстані, щоб проконтролювати весь комплекс лісогосподарських, зокрема лісосічних робіт. Тут він – господар, бере безпосередню участь у заготівлі деревини, посадці лісу та догляді за лісовими культурами. А ще проводить просвітницьку, роз’яснювальну роботу з населенням щодо збереження лісових насаджень, недопущення лісових пожеж, браконьєрства та самовільних рубок.
Юрій Іванюк з професійною гордістю розповідає, що його колектив цьогоріч посадив нових лісових культур на площі 3,1 га, чимало молодих деревець тягнуться до сонця природним поновленням. А для лісопосадок та заліснення площ молодими насадженнями є лісорозсадник площею 0,3 га, в якому за одно- та дворічними сіянцями сумлінно доглядає лісокультурниця Домніка Проданюк.
Не може не зауважити майстер лісу і про охорону мисливської фауни, про те, як лісівники допомагають єгерям заготовляти кормові віники, сіно та підгодовувати звірів взимку.
- Ви би бачили, яка то гарна картина, коли нашими горами мігрують зубри. То справжнє диво, і мені не раз доводилось це спостерігати, - каже Юрій.
У лісових масивах лісництва крім зубрів водяться козулі, кабани, благородні олені, тигри, ведмеді та ще чимало лісових звірів. І наші працівники стараються їх охороняти та допомагають вижити у холодну пору року.