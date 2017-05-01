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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:17
05 травня

За крадіжку, грабіж та розбій буковинця на 5 років позбавлено волі

12:50
05 травня

У Чернівцях про доходи відзвітували 18 мільйонерів

12:49
05 травня

На допомогу армії чернівчани сплатили 26,8 млн. грн.

12:48
05 травня

Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

12:47
05 травня

Оновлено Державний реєстр РРО

12:20
05 травня

У Чернівцях батьків і дітей запрошують на розмову про дитячу літературу

12:02
05 травня

Поїздом з Молдови в Україну намагалися завезти контрабанду

11:21
05 травня

В Чернівцях відбудеться спортивний ярмарок

11:09
05 травня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі

10:48
05 травня

ЮРІЙ ІВАНЮК: «Професія лісівника – для мужніх і витривалих»

10:44
05 травня

В області відбудеться низка заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення

10:41
05 травня

До 5 років тюрми засуджено громадянина за сприяння у поновленні на навчання

10:36
05 травня

У Чернівцях рятувальники навчали дітей правильних дій у надзвичайних ситуаціях

13:25
04 травня

У Чернівцях відбувся захід "Прочитай дитині казку"

13:09
04 травня

Визначено новий порядок держконтролю за додержанням законодавства про працю

13:07
04 травня

Посилено захист трудових прав працівників передпенсійного віку

12:52
04 травня

У Чернівцях відбувся всеукраїнський мистецько-екологічий фестиваль «ЧИСТОFEST»

12:41
04 травня

Підприємець - загальносистемник веде Книгу обліку доходів і витрат

12:40
04 травня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

12:39
04 травня

Податковий внесок чернівчан склав майже 660 мільйонів

12:09
04 травня

Чернівецький обласний військовий комісаріат застерігає від провокаційних дій

11:57
04 травня

Заробітна плата працівників Чернівецької області становить 5136 грн.

11:51
04 травня

Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2016 рік

11:49
04 травня

З 1 травня розміри соціальних допомог підвищуються

11:45
04 травня

Чернівці сьогодні частково без води

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
5-7 травня
5-7 травня
6 травня о 13.00
6 травня о 13.00
8 та 9 травня
у Чернівцях відбудеться низка урочистих заходів з нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Європі.
8 травня о 10.30 - розпочнеться мітинг біля пам’ятника воякам Буковинського куреня,
о 12.30 молебень на Центральному кладовищі біля меморіалу загиблим в зоні АТО.

9 травня покладатимуть квіти: о 9.30 на площі Соборній,
о 10.30 у парку ім. Т.Г.Шевченка, на кладовищах по вулиці Зеленій та у Садгорі.
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос Воскрес. 05.05 2017

Сьогодні, 10:47 / Коментарів: 0
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос Воскрес. 05.05 2017Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі був мирним

Російсько-окупаційні війська продовжують провокаційні обстріли позицій Збройних Сил України. За минулу добу ворог 58 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. Десять військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.

Оболонський районний суд Києва почав розгляд справи про держзраду екс-президента Віктора Януковича і ухвалив надати стороні захисту можливість для участі обвинуваченого в судовому засіданні за допомогою відеозв'язку. У зв'язку з цим суд перенесли на 18 травня.

У Генпрокуратурі повідомили, що будуть просити суд засудити Януковича до довічного ув'язнення, оскільки сторона обвинувачення впевнена в зібраних доказах.

Львівська облрада повідомила, що співробітники виконавчої служби управління юстиції у Львівській області виселили Російський культурний центр з приміщення на вулиці Короленка, згідно з рішенням суду.

"Антиукраїнське гніздо в центрі Львова нарешті закрили", - заявив заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк.

Протягом усього дня погода у Чернівцях буде похмурою. Нічний дощ із грозою вранці припинився. Удень йтиме дощ, який ввечері зміниться дощем із грозами. До 19 градусів тепла.
за останні 130 років
05 травня:
МАКС: 28.0° (1966)
МІН: -0.9° (1965)
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять апостолів Нафанаїла, Луки, Климента. У минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні дня Юрія (6 травня) святкували свято "Ляля". Найкрасивіша дівчина (Ляля) повинна була кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни. З цього дня починали висаджувати картоплю.

Вчора наш сайт відвідали і читали 4057 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США - 102, у Канаді -37, в Еспанії -89, в Італії - 86, у Польщі -74, в Росії -57, в Чехії -12, Австрії -13, Румунії - 73, Франції -25, Німеччині -12, в Угорщині - 19, у Криму - 30, Ірландії -7, Португалії - 8, Бельгії -12, Голандії -17, Бразилії -7, Ізраїлю - 58 , Норвегії - 14, Швеції - 9, Великобританії - 8, Китаю -1, Єгипті - 7

Активно читають статті "Порошенко позбавив громадянства не тільки Артеменка, а й Сашу Боровика ". "Чернівці у трійці найбезпечненіших міст України (рейтинг міст)", "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "Прокуратура має намір просити про довічне ув’язнення для Януковича", "На виборах у буковинських Карпатах Мунтян і БЮТ зазнали поразку (ФОТО.ВІДЕО з Німеччини)"



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