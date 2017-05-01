В області відбудеться низка заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення

Впродовж 08 – 09 травня 2017 року на Буковині відбудеться низка заходів з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Так, 08 травня о 10.30 на вулиці Руській відбудеться урочисте покладання квітів до пам’ятника воякам Буковинського куреня та мітинг за участю керівників області та міста, активістів громадських організацій;
О 12.30 на Центральному кладовищі Чернівців буде відслужено панахиду та організовано покладання лампадок та квітів до могил загиблих в АТО, Героїв Небесної Сотні.
9 травня о 09.30 на Соборній площі відбудеться урочисте покладання вінків та квітів до пам’ятника Перемоги за участю керівників області та міста, представників ветеранських організацій, громадсько-політичних об’єднань;
о 10.30 відбудуться покладання вінків та квітів до пам’ятників, меморіалів воїнам-визволителям та мітинги в Першотравневому, Шевченківському та Садгірському районах міста Чернівців.