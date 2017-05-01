До 5 років тюрми засуджено громадянина за сприяння у поновленні на навчання

Шевченківський районний суд м. Чернівці підтримав позицію прокуратури Чернівецької області та визнав винним члена Координаційної ради з питань запобігання та протидії корупції при Чернівецькій міській раді, державного ревізора – інспектора відділу податкового аудиту м. Чернівці Головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, КК України (шахрайство; підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище та замах на надання неправомірної вигоди).
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що вказаний громадяни підбурив 21-річну буковинку до надання через нього 1500 Євро за поновлення на навчання в одному з вищих навчальних закладів Чернівецької області.
Увівши дівчину в оману, обвинувачений запевнив її, що ці кошти він має передати народному депутату України. Таким чином шахрайським способом заволодів коштам потерпілої.
Суд прийняв до уваги доводи прокуратури та призначив підсудному покарання у виді 5 років позбавлення волі.