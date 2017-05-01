У Чернівцях рятувальники навчали дітей правильних дій у надзвичайних ситуаціях

Всі діти у шкільному віці дуже допитливі: відчуваючи себе «дорослими», вони часто прагнуть самі відпочивати на природі, піти до озера чи річки без супроводу батьків, цим самим наражаючи себе на небезпеку травмуватися або потрапити у загрозливу ситуацію. Щоб такого не сталося, фахівці Управління ДСНС України у Чернівецькій області постійно спілкуються з дітлахами і нагадують їм, що у всьому треба постійно слухатися настанов дорослих. Окрім цього, рятувальники також навчають школярів як діяти при різних небезпеках, щоб діти, випадково опинившись у загрозливій ситуації, не розгубилися і змогли вчинити правильно.
З цією метою 4 травня надзвичайники побували у Чернівецькій гімназії № 1, де провели для четвертокласників практичне заняття. Спочатку рятувальники нагадали дітям основні правила безпеки: пояснили, що робити, щоб не трапилась пожежа, як потрібно діяти при виявленні підозрілих та вибухонебезпечних предметів, розповіли, про що не слід забувати під час відпочинку в лісі та на воді. Дітям було цікаво не тільки почути про все це, а й побачити, адже у ході бесіди надзвичайники демонстрували гімназистам повчальні відеоролики.
Далі працівники медичної служби Управління навчили дітей, як надавати домедичну допомогу. Зокрема, четвертокласникам показали, як правильно обробити рану, накласти джгут при кровотечі та зафіксувати кінцівку до приїзду лікарів. Діти самостійно тренувалися виконувати це все, уважно слухаючи фахівців, запитували, що їх цікавило найбільше.
Наостанок зустрічі рятувальники відповіли на запитання школярів і вручили їм інформаційні листівки.