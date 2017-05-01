Чернівці у трійці найбезпечненіших міст України (рейтинг міст)

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Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУМНІ РОКОВИНИ СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.
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5-7 травня
5 травня о 13.00
ТСО УКРАЇНИ, Чернівці, вул. Фастівська відбудеться відправка військовозобов'язаних з числа оперативного резерву на навчальні збори, які будуть проходити у 57 окремій механізованій бригаді.
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Чернівці у трійці найбезпечненіших міст України (рейтинг міст)

Вчора, 16:50 / Коментарів: 0
Чернівці у трійці найбезпечненіших міст України (рейтинг міст)Найбільш безпечним обласним центром України визнано Хмельницький, одразу за ним йдуть Тернопіль, Чернівці, Чернігів та Івано-Франківськ.

Таким є рейтинг безпечності обласних центрів України, який оприлюднив Інститут суспільно-економічних досліджень.

Натомість, у п’ятірку найнебезпечніших міст потрапили Запоріжжя, Кропивницький, Київ, Севєродонецьк та Миколаїв.

Чернівці у трійці найбезпечненіших міст України (рейтинг міст)

Рейтинг безпечності обласних центрів України

Рейтинг безпечності облцентрів є результатом співставлення даних Третього всеукраїнського муніципального опитування мешканців обласних центрів, проведеного на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (ІRI) та статистики щодо кількості кримінальних правопорушень.

Як розповіла експерт з макроекономічної політики Інституту суспільно-економічних досліджень Крістіна Аврамченко, на позицію міста в рейтингу впливала кількість правопорушень та думка городян щодо рівня власної безпеки.

"Сприйняття громадянами стану безпеки в місті не завжди співпадають із об’єктивними даними щодо кількості кримінальних правопорушень. Так, в містах з приблизно однаковою кількістю кримінальних правопорушень громадяни оцінюють безпеку по-різному.

Наприклад, в Івано-Франківську, Вінниці і Херсоні кількість кримінальних правопорушень приблизно однакова: від 150 до 165 на 10 тис. осіб. Проте, городяни почуваються по-різному. У Вінниці та Івано-Франківську безпечніше, а у Херсоні значно менш безпечно", – розповідає експерт.

Наприклад, у туристично привабливому Львові зареєстровано понад 200 кримінальних правопорушень на 10 тис. населення, однак безпечно почуваються понад 65% городян.

В той час як у прифронтовому Маріуполі злочинність одна з найменших у країні (32 злочини на 10 тис. населення), проте лише 41% респондентів почуває себе у безпеці.

За словами Крістіни Аврамченко, сприйняття громадянами рівня безпеки у місті може відрізнятись від об’єктивних даних про стан безпеки через те, що на сприйняття впливає низка чинників, серед яких близькість до зони бойових дій, рівень освітлення на вулицях, присутність в інформаційному полі міста даних про заходи безпеки або правопорушення, оцінка роботи правоохоронних органів тощо.

Те саме можна сказати і про діяльність поліції. В тих містах, де мешканці схвалюють діяльність поліції, вони почуваються безпечніше. Оцінки сприйняття та статистичні дані фактично співпадають, передусім, у містах, де рівень злочинності найвищий і найнижчий, що також підтверджується соцопитуванням.

"Муніципальне опитування показало, що 73% хмельничан почуваються безпечно, йдучи додому ввечері після настання темряви. У той же час, в місті, порівняно з іншими обласними центрами, найменше кримінальних правопорушень – всього 2 на 10 тис. осіб.

Натомість найменш безпечним обласним центром виявилось Запоріжжя, де зареєстровано понад 300 правопорушень на десять тис. осіб, а безпечно почуваються тільки 44% городян", – пояснює експерт.
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