Кабмін затвердив Порядок атестації держслужбовців щодо вільного володіння державною мовою

Претенденти на вступ на державну службу повинні знати українські відповідники до поширених конструкцій російської мови, зокрема з прийменниками "в", "из-за", "около", "по", "при", "у".Уряд висунув жорсткі вимоги до претендентів на посади держслужбовців Василь Артюшенко, DT.UAКабінет міністрів затвердив Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. Постанова від 26 квітня 2017 року № 301 прийнята на виконання закону України "Про державну службу".Згідно з Порядком, організовує та проводить атестацію уповноважений вищий навчальний заклад, який утворює відповідну комісію. Процес атестації відбувається в письмовій або усній формах. Атестація в усній формі включає ділову розмову за визначеним сценарієм та повідомлення-презентацію на встановлену комісією тему.У письмовій формі - тестове завдання та письмовий переказ тексту з фахових питань. Після проходження атестації особи, які претендують на вступ на державну службу, отримують відповідні посвідчення.Як свідчать дані опитування Центру Разумкова, понад дві третини (68%) громадян України вважають рідною мовою українську, 14% – російську, 17% – і українську, і російську однаковою мірою, 0,7% – інші мови.Джерело: DT.UA