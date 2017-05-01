Меркель зробила те, чого українські дипломати домагалися три роки, – Чорновіл

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін. Фото: ZIK/EPA/ALEXEY NIKOLSKYПідчас зустрічі із Путіним Ангела Меркель порушила усі правила політичної етики, прямо вимагаючи від лідера Кремля припинити війну на території України. Вона поставила йому умову: політичні питання Донбасу можна вирішувати лише після закінчення гарячої фази бойових дій. На таку позицію канцлера Німеччини Україна навіть не сподівалася.Про це в ефірі інформаційного проекту «Перші про головне. Коментарі» розповів журналіст-міжнародник Юрій Мацарський.Під час зустрічі з Путіним канцлер Німеччини зробила набагато більше, ніж Україна могла сподіватися. Вона перейшла усі межі політичної етики, прямо заявивши лідерові Кремля, що потрібно припинити війну на Донбасі. Адже вона розуміє, що Захарченко та Плотницький – маріонетки Москви. Тож Меркель поставила Путіну умову: спочатку закінчення гарячої фази бойових дій, а потім все інше.«Однак зараз не зрозуміло, чи така позиція Меркель може щось вирішити. Адже це політична гра, яка триває вже не перший рік. Та до честі Меркель, варто зазначити, що вона не дає Путіну нав‘язати свої права, а продовжує вимагати від нього припинити вбивств та обстріли», – розповів Юрій Мацарський.У свою чергу політичний аналітик Тарас Чорновіл зазначив: Меркель озвучила тези, яких Україна вимагала, у тому числі і від німецької дипломатії, протягом останніх трьох років.«Нарешті на рівні найвищої особи керівництва держави німці визнали, що політичну частину можна обговорювати лише після закінчення безпекової. Так, це виписано у Мінських домовленостях, та раніше цей пункт нам вдалось відвоювати лише великою кров‘ю. Тож лише після обміну полоненими, виведення всіх російських військ та озброєнь, які Росія визнала своїми, почнеться політична частина. І найголовніше: Меркель сказала, що вибори на тих територіях можуть пройти лише, коли відбудеться контроль за кордоном. Тут не має значення, у якій формі, бо це вже зміна», – зазначив Тарас Чорновіл.