"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"

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Новини
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04 травня

У Чернівцях відбувся захід "Прочитай дитині казку"

13:09
04 травня

Визначено новий порядок держконтролю за додержанням законодавства про працю

13:07
04 травня

Посилено захист трудових прав працівників передпенсійного віку

12:52
04 травня

У Чернівцях відбувся всеукраїнський мистецько-екологічий фестиваль «ЧИСТОFEST»

12:41
04 травня

Підприємець - загальносистемник веде Книгу обліку доходів і витрат

12:40
04 травня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

12:39
04 травня

Податковий внесок чернівчан склав майже 660 мільйонів

12:09
04 травня

Чернівецький обласний військовий комісаріат застерігає від провокаційних дій

11:57
04 травня

Заробітна плата працівників Чернівецької області становить 5136 грн.

11:51
04 травня

Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2016 рік

11:49
04 травня

З 1 травня розміри соціальних допомог підвищуються

11:45
04 травня

Чернівці сьогодні частково без води

11:37
04 травня

На Буковині сталося дві пожежі у господарських будівлях

11:35
04 травня

Путівки пільговим категоріям громадян у 2017 році

11:32
04 травня

Захист прав та інтересів дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

11:31
04 травня

Основні умови добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст

11:29
04 травня

Виправляємо помилки: податковий розрахунок за ф. 1ДФ

11:28
04 травня

На нерухомості громада Чернівців заробила майже 4 млн. грн.

11:27
04 травня

Обираємо систему оподаткування: критерії для «спрощенців»

11:22
04 травня

Хотинські рятувальники отримали новий пожежно-рятувальний автомобіль

17:56
03 травня

Значну партію транзитного товару вилучили митники через підроблені документи

16:32
03 травня

Путівки пільговим категоріям громадян у 2017 році

13:01
03 травня

Чернівчани сплатили 657,6 млн. грн. податків

13:00
03 травня

На веб-сайті ДФС розміщено Довідник умовних кодів товарів

12:59
03 травня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безоплатно

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Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУМНІ РОКОВИНИ СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.
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Що, Де, Коли
5-7 травня
5-7 травня
5 травня о 13.00
ТСО УКРАЇНИ, Чернівці, вул. Фастівська відбудеться відправка військовозобов'язаних з числа оперативного резерву на навчальні збори, які будуть проходити у 57 окремій механізованій бригаді.
6 травня о 13.00
6 травня о 13.00
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"

Сьогодні, 14:30 / Коментарів: 0
До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"


Ще одна "російська весна"?

Захоплення української території у 2014 р. Москва назвала "Російською весною". Не змогла тоді реалізувати своїх мерзотних планів повністю, тому вирішила нині повторити спробу. Путінські агенти активізувалися по всій Україні, намагаючись спровокувати безлад то в одному, то в іншому регіоні. Насамперед завдають ударів там, де їхні позиції більш-менш помітні. Причому намагаються викликати масові протести невдоволених - а їх в Україні вдосталь.

Московська пропаганда на всі лади звинувачує "київську хунту" в геноциді власного народу. Чимало людей не знає справжнього значення цього слова, а підхоплює його, щоб висловити своє неприйняття соціальної політики нинішньої влади. Перш за все, це літні люди, які отримують мінімальні пенсії і яким не вистачає грошей на найнеобхідніше. Пенсіонери висловлюють невдоволення і політикою декомунізації, бо з вулиць і площ зникають звичні їм пам'ятники комуністичним вождям разом зі старими назвами населених пунктів та самих вулиць.

Такими настроями скористалися депутати Одеської міської ради та мер Труханов, котрі повернули на карту міста скасовані колишнім губернатором Саакашвілі милі серцю старих комуністів назви на зразок проспекту маршала Жукова. Правда, керівництво київського Інституту національної пам'яті попередило, що такі дії порушують закон про декомунізацію, тому готує судовий позов проти мера. А момент свого виступу адепти "Русского міра" в Одесі вибрали символічний: 2 травня виповнюються чергові роковини трагедії в Будинку профспілок, коли від пожежі загинуло чимало "антимайданівців" і випадкових людей. На жаль, судового вироку в цій складній справі не винесено дотепер, що дає можливість провокаторам спекулювати на ній...

А у місті Конотоп путінська агентура спробувала влаштувати свій варіант "вей'з міра". На незаконному збіговиську намагалися визначити дату "референдуму" з проголошення "Сумської Народної Республіки". Повторюють сценарій "Російської весни" 2014 року, але отримали гідну відсіч. Ветерани АТО і активісти патріотичних організацій витурили провокаторів з міста. Не злякалися озброєних "тітушок", найнятих для охорони збіговиська за гроші антиукраїнських сил.
Тими ж днями озброєні "тітушки" влаштували криваву провокацію і на заході України. У сусідній з Чернівецькою Тернопільській області один з великих агрохолдингів за допомогою озброєних рейдерів захоплює селянську землю. Новітні латифундисти найняли членів харківської організації "Оплот", яка у 2014 р. намагалася разом з іншими путінцями проголосити "Харківську Народну Республіку". Вони гасають Тернопіллям, примушуючи селян віддавати власну землю київським панам. Поліція ж "чомусь" на це не звертає уваги, тож рейдери знахабніли до краю. Відкрито викрикують російською мовою антиукраїнські гасла, нападають на українських патріотів. По-звірячому побили учасника АТО на очах випадкових свідків. Щоправда, тут же отримали відсіч. Патріоти негайно мобілізувалися і змусили "тітушок" забратися з міста геть. Довелося навіть зробити попереджувальний постріл, після якого бидло зрозуміло, що "вей'з мір" зараз буде саме йому. Учасники АТО змусили поліцію відкрити кримінальну справу проти незваних "гостей".

Від шабашу до шабашу

Нечиста сила завжди активізується на початку травня. Німці вважають, що в ніч на 1 травня відьми з чортами влаштовують оргію на Лисій горі, і боронь, Боже, християнинові потрапити у той момент на це біснування! А нині в Україні прокремлівська чортівня розпочала у різних регіонах свій шабаш, кульмінація якого запланована на 9 травня. Чим ближче "побєдобєсіє", тим активнішими стають носії колорадських стрічок.

Коли світ схиляє голови перед світлою пам'яттю десятків мільйонів загиблих у Другій світовій війні, шанувальники вусатого генералісимуса напиваються до нестями, горлають войовничих пісень, погрожуючи: "Єслі надо - повторім!". Для більшості землян 8 травня - День пам'яті й скорботи, а для сучасних ординців 9 травня - свято Перемоги. У них існує культ смерті, й святкуючи смерть мільйонів своїх предків, ці закохані у війну готуються до власної загибелі на полі бою. Правда, чимало громадян Російської Федерації починають розуміти, для чого власті культивують "свято смерті" замість Дня пам'яті й скорботи. Чим скоріше відчують, що володарі Кремля перетворюють свій народ на гарматне м'ясо, щоб назавжди залишитися при владі, тим краще для них.

Росія Путіна перетворилася на загрозу для всього людства. Війна за війною, наступ на елементарні права людини, торжество мракобісся у багатьох сферах життя лякають не лише сусідів РФ, а й усіх, хто розуміє жах безвідповідальної політики ядерної держави. Адже її правителі здатні влаштувати Апокаліпсис, що знищить життя на планеті. От тоді повний "вей'з мір" буде і самим прибічникам створення "Русского міра". Людство не повинно допустити такого розвитку подій. А наразі лише Україна своїми грудьми прикриває світ від смертельної загрози. Час усім змусити кремлівських безумців відмовитися від запланованого ними лиха.
Ігор Буркут, політолог
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