Прокуратура має намір просити про довічне ув’язнення для Януковича

Оболонський районний суд Києва 4 травня почав підготовче засідання у справі про звинувачення Віктора Януковича в державній зраді, але майже відразу переніс його на 18 травняДержавне обвинувачення проситиме Оболонський районний суд Києва засудити екс-президента України Віктора Януковича до довічного ув’язнення у справі про державну зраду.«З огляду на те, що Янукович не визнав своєї провини, сторона звинувачення буде клопотати про найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі», – сказав представник сторони обвинувачення, прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко.Він заявив про це після того, як 4 травня Оболонський районний суд вирішив перенести підготовче засідання у справі Януковича на 18 травня. Після дебатів між стороною обвинувачення і стороною захисту суддя Владислав Девятко постановив, що Януковичу треба дати можливість взяти участь у засіданні через відеозв’язок. Зокрема для організації цього суд і оголосив перерву.Справу проти Януковича продовжуть розглядати 18 травня. В 10 ранку.Кравченко також повідомив, що сторона обвинувачення має понад сто свідків у справі, а захист Януковича заявив про 80, хоча не відкрив їх прокуратурі.Напередодні стало відомо про зняття Інтерполом з розшуку українського президента-втікача Віктора Януковича і його сина Олександра. Також Інтерпол припинив розшук екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького і колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва. Заступник генпрокурора України Євген Єнін заявив, що рішення Інтерполу про зняття з міжнародного розшуку Януковича не має значення для початку суду над ним.Віктор Янукович і багато хто з його соратників утекли з України у лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді більшість з них переховуються у Росії.У січні Печерський районний суд Києва надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо Януковича.Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді він повідомив у суді, що перебуває в російському місті Ростов-на-Дону.Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Наразі жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.