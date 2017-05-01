Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?

Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути). Мова не завжди і почасти не про лікарів чи медперсонал (хоча там є кадри, які відштовхують не менше). Але вся ця атмосфера злиденності, яка так і кричить “Дай!” на ліки, в кишеню, за роботу, на бланки. І щоб жити, вижити, ти купуєш ліки за власні кошти, якщо крайня безвихідь — даєш гроші. Не сервіс, а знущання та приниження.
В останній свій візит до Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру вдалось поговорити з пацієнтами. Вони зажурено стояли в черзі до аптечного пункту, купуючи системи, ліки, бинти, все.
- А вам хіба нічого не видають від лікарні? Ніяких ліків? - питаю.
- Ні, - відповідає жінка середнього віку. - Все за свої. Продала земельний пай, щоб зробити операцію, жити.ГРОШІ НА ЛІКИ
Створивши ресурс “Закупівлі Чернівці”, ми відслідковуємо, як медичні заклади Чернівецької області чи не щодня закуповують медичні матеріали, ліки, препарати. Тому логічне питання — де ж те все дівається? Розумію, що на всіх тих ліків не стане, але все ж.
Відповідно до даних Порталу публічних закупівель, тільки медичного обладнання та виробів медичного призначення через цю систему станом на 25 квітня закупили 223 найменування. З початку року медичними закладами Чернівецької області завершені закупівлі медичного обладнання та виробів медпризначення на більш як 5 мільйонів гривень та 18 закупівель лікарських засобів на 3 мільйони. Так, обласна дитяча лікарня в 2016 році витратила 2,7 млн. грн. на закупівлю медикаментів та матеріалів.
В обласному бюджеті на 2017 рік (раджу ознайомитись з усім документом тут) на фінансування охорони здоров'я передбачено понад 640 мільйонів гривень, з яких 20 мільйонів — капітальні видатки, а 11, 7 млн. - це відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань. Також є і цільові програми, де тільки 2 з 14 відносяться до охорони здоров'я (на 4 млн. грн.). В той час, як на регіональну програму підтримки та розвитку комунального підприємства “Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад” на 2016-2018 роки в 2017 році передбачили 6,9 мільйони.
Окрім того, медичні заклади краю здають приміщення комерційним установам (аптекам, їдальням, магазинчикам) і, в залежності від волі розпорядника комунальним майном, частину отриманих коштів можуть витрачати на власні потреби. Зокрема, про це я вже писала, коли аналізувала аптечний бізнес у медичних закладах Чернівецької області. Тоді виявилось, що в 12 медичних закладах, які перебувають у спільній власності територіальних громад Чернівецької області, є 33 аптечних пункти, аптеки. А в 11 міських комунальних медичних закладах є 25 аптечних пунктів, аптек.
Також не забуваємо про вливання благодійних коштів. Про використання благодійних коштів медичними установами області можна дізнатись зі звітів за 2016 рік, які опубліковані на оновленому сайті департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА. Про 2017 рік поки мовчок.
Про залишки ліків у міських закладах можна дізнатись на сайті міського управління охорони здоров'я. Якщо глянути цей документ, то стає зрозуміло, що як мінімум, стерильними рукавицями, марлями, ватами, катетерами, системами, як варіант, пологовий будинок, забезпечений. Саме ж управління охорони здоров'я міста ще живе в минулому, бо останній аналіз бюджету в відповідному розділі на сайті — тільки за 2015 рік.
Інформації про фінансовий стан медичних закладів Чернівецької області дуже мало. Але навіть те, що ми можемо виловити, дає розуміння, що якісь гроші, окрім зарплат та оплати комунальних, на медичні матеріали, ліки таки є.НЕВЛОВИМА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ
Інформація про всі ліки, які закуповують, а також залишки препаратів, засобів у медичних закладах, ОБОВ'ЯЗКОВО має бути оприлюднена. Але “має” - не значить “є”.
Так, наказ МОЗ України від 02.06.2016 № 509 "Про здійснення заходів з контролю використання лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за бюджетні кошти", передбачає, що ті управління охорони здоров'я, які отримують лікарські засоби та медичні вироби, закуплені за рахунок коштів, передбачених МОЗ України у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, мають забезпечити розміщення на персональних офіційних web-сайтах інформації щодо потреби, стану забезпечення, наявних залишків лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються за бюджетні кошти, а також переліку закладів охорони здоров'я відповідного регіону, що є кінцевим отримувачем у розрізі програм і централізованих заходів.
Окрім того, керівники закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України, які є одержувачами лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за бюджетні кошти, мають забезпечити розміщення на персональних офіційних web-сайтах інформації щодо потреби, стану забезпечення, наявних залишків лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються за бюджетні кошти. Оновлення повинне бути щотижневе на офіційних web-сайтах.
Я написала запити в одні з найважливіших медичних закладів Чернівецької області — обласну клінічну лікарню та онкодиспансер. Цікавилась, як вони виконують наказ МОЗ України від 02.06.2016 № 509 "Про здійснення заходів з контролю використання лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за бюджетні кошти", а саме, просила вказати:
- місце розташування та оприлюднення переліку ліків окремо по кожному з відділень,
- відповідального за його виконання.
Також хотіла отримати інформацію про потреби, стан забезпечення, наявні залишків лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються за бюджетні кошти, станом на момент запиту (відповіді можна прочитати тут)
В Чернівецькому обласному клінічному онкологічному диспансері надали інформацію про залишки ліків станом на подання запиту. У самій відповіді вказали, що інформацію про залишки лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за бюджетні кошти, оновлюється щоквартально на www.onco.cv.ua. Однак ніякої інформації про залишки я так на сайті й не знайшла.Залишок ліків в онкодиспансері, Чернівці
Гірша ситуація в Чернівецькій обласній клінічній лікарні. Точніше, там просто пустка і повне невігластво в сфері інформаційного законодавства. Отож, у відповідь на запит сказали, що “інформація про наявність лікарських засобів та медичних виробів, придбаних за кошти державного бюджету, знаходяться в кожному структурному підрозділі лікарні, відповідно до їх профілю”. Закон “Про доступ до публічної інформації”, певно, в очі не бачили.
Мало того, у відповідь на повторний запит надати декларації керівництва медичного закладу за 2015 рік та відомості про зарплату я отримала ретроградну відмову. На дві сторінки виконавець А. Швець за підписом головного лікаря В.Ушакова розписували, наскільки ця вся інформація з обмеженим доступом, може бути надана з особистої згоди і т.п. Про всі “перли” наших медиків можете почитати у відповіді тут.
Таке вже проходила, коли добивалась декларацій та відомостей про зарплату керівництва Чернівецького національного університету. Довелось іти до суду, але результат того вартував. Тому за допомогою Олександра Бурмагіна, медіа-юриста “Платформи прав людини” вже підготовлено скаргу до Уповноваженого з прав людини та наразі готуємо позов до суду до обласної клінічної лікарні. А про зарплати та декларації інших керівників медичних закладів Чернівецької області “Ні корупції” вже писав.ГРОМАДСЬКІСТЬ ДОПОМОЖЕ
Добре, що є громадські ініціативи, які допомагають громадянам отримати хоч частково інформацію про забезпеченість ліками. Зокрема, є сайт «Ліки від онко за рахунок держави», що створений командою «Центру протидії корупції». Тут можна вибирати конкретні ліки і дивитись, чи вони є в області. Також авторами проекту заготовлено зразок запиту, який кожен бажаючий може надіслати до управління охорони здоров'я чи до медичного закладу, щоб дізнатись, чи є там ліки.
Також є локальні ініціативи (на жаль, поки не в Чернівцях) - пошук ліків за медичними закладами на Сумщині , перелік оплачених державою медикаментів, що наявні у лікарнях Одеської області, та мають видаватися в лікарнях безкоштовно, сайт, на якому кожен пацієнт може перевірити наявність лікарських засобів, придбаних за бюджетні кошти, у своїй лікарні (поки долучені Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Одеська, Рівненська, Сумська, Хмельницька, Чернігівська області).
І, як бачимо з відповідей деяких чернівецьких медзакладів, з них треба вимагати інформацію (у відділеннях чи головного лікаря), щоб вони вивішували і оновлювали її, щоб пацієнти могли безперешкодно її отримати.
Давайте почнемо флешмоб #дізнайсяпроліки і таким чином почнемо привчати адміністрації лікарень, поліклінік, диспансерів бути відкритими.
Коли ви відвідуєте лікарню, запитайте у адміністрації, де інформація про закуплені ліки і залишки. Сфотографуйте та опублікуйте в соціальних мережах із вказаним хештегом.
Надія Вірна,“Ні корупції”