У Чернівцях відбувся захід "Прочитай дитині казку"

28 квітня 2017р. в приміщенні Муніципальної бібліотеки імені Анатолія Добрянського відбувся захід "Прочитай дитині казку".
У затишному приміщенні бібліотеки, що знаходиться на вулиці Українській, 22, батьки читали для своїх дітей цікаву історію Тані Стус про їжачка Вільгельма. Книги для читання подаровало видавництво «Vivat». Крім того, разом майстрували їжачків та грали ігри. Акція мала на меті показати батькам, що найкращим подарунком для дитини є не новий гаджет, а час, проведений разом з нею, а дітям – що читати – справді цікаво і весело!
Проводить акцію Пласт – національна скаутська організація України, яка в такий спосіб намагається популяризувати культуру читання серед дітей, які в майбутньому стануть свідомими громадянами своєї країни.
Наступні читання для дітей відбудуться 27 червня в парку «Жовтневий» у рамках велодня. Долучитись до читання можуть всі, хто хоче провести час зі своєю дитиною у невимушеній атмосфері, поспілкуватися з іншими батьками та ознайомитися із сучасною дитячою літературою.