За даними Комітету виборців України на виборах до рад в міських об`єднаних громадах, які відбулися 30 квітня, представники 16 партій здобули депутатські мандати. Всього за партійними списками вибори відбулись у 9 міських громадах 6 областей України. Загалом обиралося 242 депутати.За партійними списками на виборах в ОТГ переміг “Наш край”: 42 представники партії стали депутатами (17,4% від загальної кількості). На другому місці - “Опозиційний блок” (37 депутатів, 15,3%), на третьому - БПП “Солідарність” (25, 10,3% - вище місце через представленість у більшій кількості рад), на четвертому - “Відродження” (25, 10,3%), на п`ятому - “Радикальна партія” (23, 9,5%).З шостого по дев`яте місце розташувалися: ВО “Черкащани” (21, 8,7%), ВО “Батьківщина” (19, 7,9%), “Єдиний центр” (14, 5,8%) та УКРОП (11, 4,6%).Десяте - одинадцяте місце поділили “Самопоміч” та “Стабільність” (по 5 депутатів та 2% у кожної партії).Місця з 12 по 15 посіли “Воля народу” (4, 1,7%), Аграрна партія, “Справедливість” та “Єдність” (по 3 депутати та 1,2%). На останньому місці партія “Сила людей” (2 мандати, 0,8%).Минулої неділі відбулися вибори депутатів і голів Селятинської та Конятинської ОТГ.Гуцули голосували активно: у Конятинській ОТГ - 61 відсоток, у Селятинській ОТГ - 56.Голова облради Іван Мунтян з головою Кіцманського райкому партії ВО"Батьківщина" Андрієм Маковеєм активно агітували гуцулів за свою партію. Але гуцули не повелися навіть на подарунки. А вони таки були; 3 м`ячі баскетбольні для Селятинської школи, драбина у подарунок ФАПу, агрегат для встановлення доріжок райлікарні і т.п. не додали голосів. Навпаки "Батьківщина" з тріском програла вибори голови ОТГ Конятинської ЇЇ висуванець голова Довгопільської сільради Петро Лахман програв лікареві, порядному газді з Конятина Олександру Комариці.У Селятинській ОТГ хоч і виграв їхній висуванець Полянчук, але гуцули кажуть, що то не партія йому допомогла, а церква, активним прихожанином якої він є у селі Верхній Ялівець. До речі у Верхньому і Нижньому Ялівцях найвищий відсоток виборців на дільницях - 75 і 77. Це й забезпечило перемогу Полянчику над головою Селятинської сільради. Розрив всього 50 голосів.БЮТ висунув кандидатів на всі 44 округи. А перемогу одержав не більше ніж у 13. Мунтян трохи хитрував. Він "зумів" якимось чином записати від своєї партії тих кандидатів, котрі на свої округах не мали конкурентів. А таких було 4.Гуцули не довірили мандати директорам шкіл Селятинської, Шепітської та Яблуницької. За директора школи з Селятина було віддано тільки 1(!) голос. На його округу перемогу здобув батько загиблого героя АТО Зайця. Він працює лісорубом.Цікаво з БЮТом грав директор Довгопільської школи. Мунтян його ледь не змусив висуватися від ВО"Батьківщина". Напередодні виборів голова облради з головою сільради Лахманом ( це він програв вибори зараз) кілька годин переконували директора школи висуватися від БЮТу. І зробили велику помилку. Бо цей чоловік раніше був депутатом від партії регіонів, потім висувався від БПП"Солідарність". І, насамкінець, з`явився у БЮТі. Місцеві активісти обурені такою тушкою-директором. Тому готують йому акцію внесення чи винесення з ОТГ. І так буде з кожним, хто продає гуцулів за "шмат гнилої ковбаси".Петро Кобевкофото і відео з сторінки ФБ Івана Мунтяна