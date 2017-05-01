"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
Ігор БУРКУТ, політолог:
СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.
На виборах у буковинських Карпатах Мунтян і БЮТ зазнали поразку (ФОТО.ВІДЕО з Німеччини)
Сьогодні, 13:14 / Коментарів: 0
БЮТ здає позиції
За даними Комітету виборців України на виборах до рад в міських об`єднаних громадах, які відбулися 30 квітня, представники 16 партій здобули депутатські мандати. Всього за партійними списками вибори відбулись у 9 міських громадах 6 областей України. Загалом обиралося 242 депутати.
За партійними списками на виборах в ОТГ переміг “Наш край”: 42 представники партії стали депутатами (17,4% від загальної кількості). На другому місці - “Опозиційний блок” (37 депутатів, 15,3%), на третьому - БПП “Солідарність” (25, 10,3% - вище місце через представленість у більшій кількості рад), на четвертому - “Відродження” (25, 10,3%), на п`ятому - “Радикальна партія” (23, 9,5%).
З шостого по дев`яте місце розташувалися: ВО “Черкащани” (21, 8,7%), ВО “Батьківщина” (19, 7,9%), “Єдиний центр” (14, 5,8%) та УКРОП (11, 4,6%). Десяте - одинадцяте місце поділили “Самопоміч” та “Стабільність” (по 5 депутатів та 2% у кожної партії).
Місця з 12 по 15 посіли “Воля народу” (4, 1,7%), Аграрна партія, “Справедливість” та “Єдність” (по 3 депутати та 1,2%). На останньому місці партія “Сила людей” (2 мандати, 0,8%).
Вибори у буковинських Карпатах
Минулої неділі відбулися вибори депутатів і голів Селятинської та Конятинської ОТГ. Гуцули голосували активно: у Конятинській ОТГ - 61 відсоток, у Селятинській ОТГ - 56.
Голова облради Іван Мунтян з головою Кіцманського райкому партії ВО"Батьківщина" Андрієм Маковеєм активно агітували гуцулів за свою партію. Але гуцули не повелися навіть на подарунки. А вони таки були; 3 м`ячі баскетбольні для Селятинської школи, драбина у подарунок ФАПу, агрегат для встановлення доріжок райлікарні і т.п. не додали голосів. Навпаки "Батьківщина" з тріском програла вибори голови ОТГ Конятинської ЇЇ висуванець голова Довгопільської сільради Петро Лахман програв лікареві, порядному газді з Конятина Олександру Комариці.
У Селятинській ОТГ хоч і виграв їхній висуванець Полянчук, але гуцули кажуть, що то не партія йому допомогла, а церква, активним прихожанином якої він є у селі Верхній Ялівець. До речі у Верхньому і Нижньому Ялівцях найвищий відсоток виборців на дільницях - 75 і 77. Це й забезпечило перемогу Полянчику над головою Селятинської сільради. Розрив всього 50 голосів.
БЮТ висунув кандидатів на всі 44 округи. А перемогу одержав не більше ніж у 13. Мунтян трохи хитрував. Він "зумів" якимось чином записати від своєї партії тих кандидатів, котрі на свої округах не мали конкурентів. А таких було 4.
Гуцули не довірили мандати директорам шкіл Селятинської, Шепітської та Яблуницької. За директора школи з Селятина було віддано тільки 1(!) голос. На його округу перемогу здобув батько загиблого героя АТО Зайця. Він працює лісорубом.
Цікаво з БЮТом грав директор Довгопільської школи. Мунтян його ледь не змусив висуватися від ВО"Батьківщина". Напередодні виборів голова облради з головою сільради Лахманом ( це він програв вибори зараз) кілька годин переконували директора школи висуватися від БЮТу. І зробили велику помилку. Бо цей чоловік раніше був депутатом від партії регіонів, потім висувався від БПП"Солідарність". І, насамкінець, з`явився у БЮТі. Місцеві активісти обурені такою тушкою-директором. Тому готують йому акцію внесення чи винесення з ОТГ. І так буде з кожним, хто продає гуцулів за "шмат гнилої ковбаси". Петро Кобевко
Р.S. Ні Іван Мунтян, ані Олександр Фищук не переймаються провалом своїх партій на виборах (БПП «Солідарність», від якої Фищук депутат і голова ОДА, не спромоглися навіть висунути жодного кандидата на голову чи на депутата у Карпатах). Вони вдвох подалися до Німеччини. І сидять там уже другий тиждень.
Іван знову принижує Фищука. Під час нагородження Президента Ради депутатів округу Швабія відзнакою «За заслуги перед Буковиною», Мунтян використав губернатора Буковини, як свого служку. Аби відкрити коробочку з відзнакою треба було Іванові передати комусь пакет з сувенірами. Він оглянувся кому б це дати. Дивиться: стоїть збоку, ніби бідний родич, Фищук. Тож передав йому. Мовляв, потримай поки ми тут нагороджуємо. А Фищук потім цей пакет вручав після Іванової нагороди. Все це знято на відео. І Мунтян виклав у соцмережі. Фищук досі не може усвідомити того, що Мунтян у його особі принижує й президента України і владу України, і українську націю.