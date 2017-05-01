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Новини
13:25
04 травня

У Чернівцях відбувся захід "Прочитай дитині казку"

13:09
04 травня

Визначено новий порядок держконтролю за додержанням законодавства про працю

13:07
04 травня

Посилено захист трудових прав працівників передпенсійного віку

12:52
04 травня

У Чернівцях відбувся всеукраїнський мистецько-екологічий фестиваль «ЧИСТОFEST»

12:41
04 травня

Підприємець - загальносистемник веде Книгу обліку доходів і витрат

12:40
04 травня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

12:39
04 травня

Податковий внесок чернівчан склав майже 660 мільйонів

12:09
04 травня

Чернівецький обласний військовий комісаріат застерігає від провокаційних дій

11:57
04 травня

Заробітна плата працівників Чернівецької області становить 5136 грн.

11:51
04 травня

Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2016 рік

11:49
04 травня

З 1 травня розміри соціальних допомог підвищуються

11:45
04 травня

Чернівці сьогодні частково без води

11:37
04 травня

На Буковині сталося дві пожежі у господарських будівлях

11:35
04 травня

Путівки пільговим категоріям громадян у 2017 році

11:32
04 травня

Захист прав та інтересів дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

11:31
04 травня

Основні умови добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст

11:29
04 травня

Виправляємо помилки: податковий розрахунок за ф. 1ДФ

11:28
04 травня

На нерухомості громада Чернівців заробила майже 4 млн. грн.

11:27
04 травня

Обираємо систему оподаткування: критерії для «спрощенців»

11:22
04 травня

Хотинські рятувальники отримали новий пожежно-рятувальний автомобіль

17:56
03 травня

Значну партію транзитного товару вилучили митники через підроблені документи

16:32
03 травня

Путівки пільговим категоріям громадян у 2017 році

13:01
03 травня

Чернівчани сплатили 657,6 млн. грн. податків

13:00
03 травня

На веб-сайті ДФС розміщено Довідник умовних кодів товарів

12:59
03 травня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безоплатно

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Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУМНІ РОКОВИНИ СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.
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Що, Де, Коли
5-7 травня
5-7 травня
5 травня о 13.00
ТСО УКРАЇНИ, Чернівці, вул. Фастівська відбудеться відправка військовозобов'язаних з числа оперативного резерву на навчальні збори, які будуть проходити у 57 окремій механізованій бригаді.
6 травня о 13.00
6 травня о 13.00
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
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Посилено захист трудових прав працівників передпенсійного віку

Сьогодні, 13:07 / Коментарів: 0
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 06.04.2017 N 2005-VIII "Про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України щодо захисту трудових прав працівників".
Про це повідомляє Зоя ФЕДИК провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.
Відповідно до зазначеного Закону доповнено новою нормою частину другу статті 42 КЗпПУкраїни, яка визначає переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.
Зокрема, новим пунктом 10 частини другої статті 42 КЗпП Українипередбачено, що переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації надається працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.
Варто зазначити!
За загальною нормою, згідно з абзацом першим частини першої статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (із змінами), особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.
Варто зазначити!
У пояснювальній записці до законопроекту №5564 зазначено, що під час скорочення робочих місць роботодавцем найчастіше звільняються працівники передпенсійного віку з огляду на поширені помилкові стереотипи, що ця категорія працюючих демонструє нижчий коефіцієнт праці, порівняно з іншими працівниками.
Проте, у листопаді 2015 року внесено зміни до чинного законодавства, зокрема, Кодексу законів про працю України, згідно з якими заборонено дискримінацію за будь-якою ознакою у сфері праці.
Закон набрав чинності 30 квітня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 29.04.2017 N 79.


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