Посилено захист трудових прав працівників передпенсійного віку

Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 06.04.2017 N 2005-VIII "Про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України щодо захисту трудових прав працівників".

Про це повідомляє Зоя ФЕДИК провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

Відповідно до зазначеного Закону доповнено новою нормою частину другу статті 42 КЗпПУкраїни, яка визначає переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.

Зокрема, новим пунктом 10 частини другої статті 42 КЗпП Українипередбачено, що переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації надається працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

Варто зазначити!

За загальною нормою, згідно з абзацом першим частини першої статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (із змінами), особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.

Варто зазначити!

У пояснювальній записці до законопроекту №5564 зазначено, що під час скорочення робочих місць роботодавцем найчастіше звільняються працівники передпенсійного віку з огляду на поширені помилкові стереотипи, що ця категорія працюючих демонструє нижчий коефіцієнт праці, порівняно з іншими працівниками.

Проте, у листопаді 2015 року внесено зміни до чинного законодавства, зокрема, Кодексу законів про працю України, згідно з якими заборонено дискримінацію за будь-якою ознакою у сфері праці.

Закон набрав чинності 30 квітня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 29.04.2017 N 79.





