У Чернівцях відбувся всеукраїнський мистецько-екологічий фестиваль «ЧИСТОFEST»

29 квітня в Парку «Жовтневий» відбувся всеукраїнський мистецько-екологічний фестиваль «ЧИСТОFEST» в рамках наймасштабнішої щорічної екологічної акції “Зробимо Україну чистою разом!”. У Чернівцях організаторами виступили Фундація регіональних ініціатив та Пласт - національна скаутська організація України. Основна мета заходу: згуртувати однодумців та розповісти про екологічні проблеми України та світу.
Більше півсотні волонтерів прибирали парк Жовтневий і зібрали біля 100 мішків сміття. Після прибирання учасники відпочивали на фестивалі: спілкувались між собою, хендмейдили, випробовували себе в контактній імпровізації, слухали вживу місцевих виконавців (Олексія Іванко, Вероніку Шевченко), грали в настільні ігри, волейбол, бадмінтон та фрісбі на свіжому повітрі. Однією з цікавинок був майстер-клас мехенді (мистецтва розпису тіла хною), організований Юлією Рудан та Марією Сав”юк для учасників.
У теплу весняну погоду учасники тамували спрагу Чистою водою та дізнались цікаву і корисну інформацію від Геннадія Хачатурова (директора ТОВ “Чиста вода) про очистку води та її властивості. Для відновлення сил після прибирання учасників пригощав смачними соковитими яблуками Фруктовий Караван.
Кожен відвідувач фестивалю мав змогу обміняти батарейку на заохочувальний подарунок від магазину Мультимедія, а також поуправлятися на екологічному транспорті - гіроборді і випробувати окуляри віртуальної реальності. Також спонсори фестивалю, магазин канцтоварів Joymarket та пекарня Львівські пляцки, провели кілька конкурсів та розіграшів призів.
Молодших учасників фестивалю займали майстер класами школи усного рахунку Соробан та центр раннього розвитку DreamTeamSchool
Фестиваль такого формату відбувся у Чернівцях вперше, але організатори обіцяють докласти зусиль, щоб він став традиційним для міста.