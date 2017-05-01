За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

Чернівецька ОДПІ звертає увагу громадян на те, що фізичні особи мають можливість отримати довідку про свої доходи за допомогою електронного сервісу ДФС України «Електронний кабінет платника».

Для отримання довідки про доходи необхідно зайти на головну сторінку Електронного кабінету платника (далі - ЕКП): через веб - портал ДФС України (http://sfs.gov.ua/) або набравши в адресному рядку браузеру: http://cabinet.sfs.gov.ua.

Вхід до особистого кабінету здійснюється з використанням електронного цифрового підпису, який можна отримати у будь - якому Акредитованому центрі сертифікації ключів http://acskidd.gov.ua/) або в банківських установах та організаціях.

Для входу в Особистий кабінет слід обрати особистий електронний ключ. У нижньому полі вводиться пароль для ключа та натискається кнопка «Увійти». Якщо ключ дійсний, на екрані з’явиться напис «Ключ зчитано».

Після ідентифікації обираємо розділ «Заяви, Запити для отримання інформації», в даному розділі обираємо «Запит про суми виплачених доходів з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи»

У формі Запиту заповнюємо всі реквізити, обираємо спосіб отримання відповіді (електронний кабінет, засобами e-mail, поштою або безпосередньо в органі ДФС), підписуємо особистим ключем, зберігаємо та відправляємо запит.

Наявність запиту у каталозі відправлених документів можна перевірити, перейшовши за вкладкою "Відправлені документи". У відповідь на відправлений запит надійде електронна квитанція, що свідчить про успішну доставку запиту на обробку. Квитанцію можна переглянути перейшовши за вкладкою "Вхідні документи".

За результатами обробки запиту до особистого Електронного кабінету платника податків надійде «Відповідь про суми виплачених Доходів та утриманих податків з Державного Реєстру фізичних осіб - платників податків», яку можна переглянути, скачати або роздрукувати.

Слід мати на увазі те, що відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (поквартально), відомості за останній звітний період (квартал)надаються через 60 днів після його закінчення.

При виникненні питань щодо користування ЕКП слід звертатися за телефоном: 0800 501007 або написати листа на поштову скриньку: infozvit@sfs.gov.ua.



