Чернівецький обласний військовий комісаріат застерігає від провокаційних дій

Оперативне командування "Захід" та Чернівецький обласний військовий комісаріат застерігає від провокаційних дій поруч з військовими частинами та військовими об’єктами розташованих на території Чернівецької області.

Адже військовослужбовці добових нарядів (чергувань), відповідно до статутних обов’язків, мають право застосовувати зброю під час несення служби.

Будь-які безпілотні літальні апарати над військовими частинами та розташуваннями військових підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами або на підльоті до них будуть збиватися без попереджень, причетні до таких інцидентів особи – затримуватися та притягатися до відповідальності згідно з законодавством України.

Звертаємось до громадян з проханням повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб поруч з військовими об’єктами або в місцях розташування військ.

