Заробітна плата працівників Чернівецької області становить 5136 грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 і більше осіб) Чернівецької області у березні п.р. становила 5136 грн. що в 1,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з лютим п.р. розмір заробітної плати збільшився на 7,2%, з березнем 2016р. – на 48,4%. Нарахування за одну відпрацьовану годину зменшилися протягом місяця на 1,9% і становили

34,37 грн.

ПРО ЦЕ ПОВІДОМЛЯЄ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Індекс реальної заробітної плати за березень п.р. до лютого п.р. становив 105,7%, до березня 2016р. – 130,4%.

Продовжує утримуватися високий рівень диференціації розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносились: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (7436 грн), фінансова та страхова діяльність (7173 грн), будівництво (5598 грн), освіта (5131 грн), серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів (6837 грн).

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах з тимчасового розміщування й організації харчування (3588 грн), у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4086 грн), серед промислових видів діяльності – на підприємствах з водопостачання, каналізації, поводження з відходами (4365 грн).

