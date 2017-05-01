Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2016 рік

Номінальні доходи населення Чернівецької області за 2016р., за попередніми даними, становили 32156 млн.грн, витрати – 34594 млн.грн.

Наявний дохід, який може бути використаний населенням на споживання й заощадження, становив 24396 млн.грн, що у розрахунку на одну особу складало 26838,3 грн.

Про це повідомляє ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Реальний наявний дохід, визначений з урахуванням цінового фактора, збільшився у порівнянні з 2015р. на 3,0% (по Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) – на 0,3%).







