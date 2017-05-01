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Новини
13:25
04 травня

У Чернівцях відбувся захід "Прочитай дитині казку"

13:09
04 травня

Визначено новий порядок держконтролю за додержанням законодавства про працю

13:07
04 травня

Посилено захист трудових прав працівників передпенсійного віку

12:52
04 травня

У Чернівцях відбувся всеукраїнський мистецько-екологічий фестиваль «ЧИСТОFEST»

12:41
04 травня

Підприємець - загальносистемник веде Книгу обліку доходів і витрат

12:40
04 травня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

12:39
04 травня

Податковий внесок чернівчан склав майже 660 мільйонів

12:09
04 травня

Чернівецький обласний військовий комісаріат застерігає від провокаційних дій

11:57
04 травня

Заробітна плата працівників Чернівецької області становить 5136 грн.

11:51
04 травня

Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2016 рік

11:49
04 травня

З 1 травня розміри соціальних допомог підвищуються

11:45
04 травня

Чернівці сьогодні частково без води

11:37
04 травня

На Буковині сталося дві пожежі у господарських будівлях

11:35
04 травня

Путівки пільговим категоріям громадян у 2017 році

11:32
04 травня

Захист прав та інтересів дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

11:31
04 травня

Основні умови добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст

11:29
04 травня

Виправляємо помилки: податковий розрахунок за ф. 1ДФ

11:28
04 травня

На нерухомості громада Чернівців заробила майже 4 млн. грн.

11:27
04 травня

Обираємо систему оподаткування: критерії для «спрощенців»

11:22
04 травня

Хотинські рятувальники отримали новий пожежно-рятувальний автомобіль

17:56
03 травня

Значну партію транзитного товару вилучили митники через підроблені документи

16:32
03 травня

Путівки пільговим категоріям громадян у 2017 році

13:01
03 травня

Чернівчани сплатили 657,6 млн. грн. податків

13:00
03 травня

На веб-сайті ДФС розміщено Довідник умовних кодів товарів

12:59
03 травня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безоплатно

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Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУМНІ РОКОВИНИ СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.
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Що, Де, Коли
5-7 травня
5-7 травня
5 травня о 13.00
ТСО УКРАЇНИ, Чернівці, вул. Фастівська відбудеться відправка військовозобов'язаних з числа оперативного резерву на навчальні збори, які будуть проходити у 57 окремій механізованій бригаді.
6 травня о 13.00
6 травня о 13.00
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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З 1 травня розміри соціальних допомог підвищуються

Сьогодні, 11:49 / Коментарів: 0
Статтею 7 Закону України « Про державний бюджет України на 2017 рік » передбачено що з 01.05.2017р. прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складає 1624 грн. Прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення складає: – для дітей віком до 6 років – 1426 грн. – для дітей віком від 6 до 18 років – 1777 грн. – для працездатних осіб – 1684 грн. – для осіб, які втратили працездатність – 1312 грн. Виходячи з вищезазначених розмірів прожиткового мінімуму збільшуються розміри державних соціальних допомог. Так, розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами становитиме 421 грн. ( було 400 грн. ). При цьому, допомога при народженні дитини залишається в діючому розмірі – 41280 грн. ( 10320 грн. – одноразова виплата і 860 грн. – щомісячно). Не зміниться розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка виплачується в розмірі 130 грн. ( ця виплата не здійснюється для жінок, які народили дитину після 1 липня 2014 року). Допомога на дітей одиноким матерям з травня становитиме для дітей віком до 6 років максимально 1426 грн. ( було 1355 грн. ), на дітей віком від 6 до 18 років – 1777 грн. ( було 1689 грн. ), на дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі навчання – 1684 грн. ( було 1600 грн. ). Збільшились розміри допомог на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Розмір допомоги на дітей віком до 6 років враховуватиметься як різниця між 2852 грн. та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців, а на дітей віком від 6 до 18 років – як різниця між 3554 грн. ( подвійний розмір прожиткового мінімуму на дану категорію осіб ) та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів та пенсій за попередні шість місяців. Для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, за відсутності осіб, щ о за законом зобов’язані їх утримувати, допомога призначається у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку ( але в тому разі, якщо за попередні шість календарних місяців перед зверненням за призначенням допомоги аліменти, пенсія, стипендія, державна соціальна допомога не призначались). Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, обчислюється як різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім`ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір допомоги для дітей віком до 6 років становитиме 713 грн. ( був 677,50 грн. ), від 6 до 18 років – 888,50 грн. ( був 844,50 грн. ). Максимальний розмір державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, на дітей, позбавлених батьківського піклування на дітей віком до 6 років складатиме 2456 грн. ( був 2334 грн. ), на дітей віком від 6 до 18 років – 3062 грн. (2910 грн. ). Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, максимально становитиме 1624грн. ( замість 1544грн.). Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям, яка призначається у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення , становитиме: – для працездатних осіб – 21%; – для дітей – 85%; – для осіб, які втратили працездатність та інвалідів – 100% відповідного прожиткового мінімуму. Розмір допомоги малозабезпеченим сім`ям не може бути більший ніж 75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім`ї. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність та інвалідів складає 1312грн., для працездатних осіб – 353,64грн., на дітей віком до 6 років – 1212,10грн., на дітей віком від 6 до 18 років – 1510,45грн., на дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі навчання – 1431,40 грн.
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