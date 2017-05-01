З 1 травня розміри соціальних допомог підвищуються

Статтею 7 Закону України « Про державний бюджет України на 2017 рік » передбачено що з 01.05.2017р. прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складає 1624 грн. Прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення складає: – для дітей віком до 6 років – 1426 грн. – для дітей віком від 6 до 18 років – 1777 грн. – для працездатних осіб – 1684 грн. – для осіб, які втратили працездатність – 1312 грн. Виходячи з вищезазначених розмірів прожиткового мінімуму збільшуються розміри державних соціальних допомог. Так, розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами становитиме 421 грн. ( було 400 грн. ). При цьому, допомога при народженні дитини залишається в діючому розмірі – 41280 грн. ( 10320 грн. – одноразова виплата і 860 грн. – щомісячно). Не зміниться розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка виплачується в розмірі 130 грн. ( ця виплата не здійснюється для жінок, які народили дитину після 1 липня 2014 року). Допомога на дітей одиноким матерям з травня становитиме для дітей віком до 6 років максимально 1426 грн. ( було 1355 грн. ), на дітей віком від 6 до 18 років – 1777 грн. ( було 1689 грн. ), на дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі навчання – 1684 грн. ( було 1600 грн. ). Збільшились розміри допомог на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Розмір допомоги на дітей віком до 6 років враховуватиметься як різниця між 2852 грн. та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців, а на дітей віком від 6 до 18 років – як різниця між 3554 грн. ( подвійний розмір прожиткового мінімуму на дану категорію осіб ) та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів та пенсій за попередні шість місяців. Для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, за відсутності осіб, щ о за законом зобов’язані їх утримувати, допомога призначається у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку ( але в тому разі, якщо за попередні шість календарних місяців перед зверненням за призначенням допомоги аліменти, пенсія, стипендія, державна соціальна допомога не призначались). Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, обчислюється як різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім`ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір допомоги для дітей віком до 6 років становитиме 713 грн. ( був 677,50 грн. ), від 6 до 18 років – 888,50 грн. ( був 844,50 грн. ). Максимальний розмір державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, на дітей, позбавлених батьківського піклування на дітей віком до 6 років складатиме 2456 грн. ( був 2334 грн. ), на дітей віком від 6 до 18 років – 3062 грн. (2910 грн. ). Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, максимально становитиме 1624грн. ( замість 1544грн.). Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям, яка призначається у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення , становитиме: – для працездатних осіб – 21%; – для дітей – 85%; – для осіб, які втратили працездатність та інвалідів – 100% відповідного прожиткового мінімуму. Розмір допомоги малозабезпеченим сім`ям не може бути більший ніж 75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім`ї. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність та інвалідів складає 1312грн., для працездатних осіб – 353,64грн., на дітей віком до 6 років – 1212,10грн., на дітей віком від 6 до 18 років – 1510,45грн., на дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі навчання – 1431,40 грн.