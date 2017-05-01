Чернівці сьогодні частково без води

У зв’язку з ремонтно – профілактичними роботами ПАТ ЕК «Чернівціобленерго» 04 травня 2017 року з 09:00 год. до 17:00 год. без електропостачання будуть насосні станції «Очерет» та «Рогізна», в результаті чого без водопостачання залишуться будинки за адресами: – вул. Коломийська; – вул. Заводська; – вул. Хотинська (№ 1 – № 39, № 2 – № 8); – вул. Фестивальна; – вул. Горобинова; – вул. Вишнева; – вул.Рогізнянська; – вул. Ленківська; – вул. Галицький Шлях; – вул. Енергетична та прилеглі.

КП «Чернівціводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності.

