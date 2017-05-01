На Буковині сталося дві пожежі у господарських будівлях

Увечері 3 травня у селі Баламутівка Заставнівського району горіла господарська будівля. Пожежа виникла внаслідок короткого замкнення електромережі на горищі будівлі. Швидкому розповсюдженню вогню сприяло те, що на горищі зберігалось сіно, а у самій будівлі було складено дерев’яні вікна та дрова, тому полум’я за нетривалий час поширилось на значну площу. Пожежу виявили власники вже тоді, коли полум’ям було охоплено все горище господарської будівлі. Вогнеборці з міста Заставна та місцева пожежна охорона села Ржавинці, які були направлені за викликом, ліквідували пожежу, запобігши перекидання полум’я на поруч розміщений житловий будинок. Вогнем було знищено покриття господарської будівлі та домашнє майно.

Ще одна пожежа у господарській будівлі сталася у селі Киселиця Путильського району. Оскільки її площа була незначною, пожежу ліквідували місцеві мешканці до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.



