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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:25
04 травня

У Чернівцях відбувся захід "Прочитай дитині казку"

13:09
04 травня

Визначено новий порядок держконтролю за додержанням законодавства про працю

13:07
04 травня

Посилено захист трудових прав працівників передпенсійного віку

12:52
04 травня

У Чернівцях відбувся всеукраїнський мистецько-екологічий фестиваль «ЧИСТОFEST»

12:41
04 травня

Підприємець - загальносистемник веде Книгу обліку доходів і витрат

12:40
04 травня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

12:39
04 травня

Податковий внесок чернівчан склав майже 660 мільйонів

12:09
04 травня

Чернівецький обласний військовий комісаріат застерігає від провокаційних дій

11:57
04 травня

Заробітна плата працівників Чернівецької області становить 5136 грн.

11:51
04 травня

Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2016 рік

11:49
04 травня

З 1 травня розміри соціальних допомог підвищуються

11:45
04 травня

Чернівці сьогодні частково без води

11:37
04 травня

На Буковині сталося дві пожежі у господарських будівлях

11:35
04 травня

Путівки пільговим категоріям громадян у 2017 році

11:32
04 травня

Захист прав та інтересів дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

11:31
04 травня

Основні умови добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст

11:29
04 травня

Виправляємо помилки: податковий розрахунок за ф. 1ДФ

11:28
04 травня

На нерухомості громада Чернівців заробила майже 4 млн. грн.

11:27
04 травня

Обираємо систему оподаткування: критерії для «спрощенців»

11:22
04 травня

Хотинські рятувальники отримали новий пожежно-рятувальний автомобіль

17:56
03 травня

Значну партію транзитного товару вилучили митники через підроблені документи

16:32
03 травня

Путівки пільговим категоріям громадян у 2017 році

13:01
03 травня

Чернівчани сплатили 657,6 млн. грн. податків

13:00
03 травня

На веб-сайті ДФС розміщено Довідник умовних кодів товарів

12:59
03 травня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безоплатно

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Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУМНІ РОКОВИНИ СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.
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Що, Де, Коли
5-7 травня
5-7 травня
5 травня о 13.00
ТСО УКРАЇНИ, Чернівці, вул. Фастівська відбудеться відправка військовозобов'язаних з числа оперативного резерву на навчальні збори, які будуть проходити у 57 окремій механізованій бригаді.
6 травня о 13.00
6 травня о 13.00
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
26 травня о 19.00
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Путівки пільговим категоріям громадян у 2017 році

Сьогодні, 11:35 / Коментарів: 0
Наказом Мінсоцполітики України від 06 квітня 2017 року № 575 «Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2017 році» затверджено граничну вартість путівки за надання послуг із санаторно-курортного лікування деяким пільговим категоріям громадян, а саме:
інвалідам війни з числа постраждалих учасників антитерористичної операції, інвалідам загального захворювання та з дитинства – 5250 (291,7) грн. без податку на додану вартість;
інвалідам із наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку – 18217 (520,5) грн. без податку на додану вартість;
учасникам бойових дій з числа постраждалих учасників антитерористичної операції – 6300 (350,0) грн. із податком на додану вартість;
громадянам, які супроводжують інвалідів І групи (за винятком інвалідів із наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – 4691 (260,6) грн. із податком на додану вартість.
Про це повідомляє Ірина ОЩИПКО начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.
Наказ набув чинності 03.05.2017 у зв’язку з його опублікуванням в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

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