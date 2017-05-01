Саботажем називають митники ситуацію з дорогами на Буковині

Митники не розуміють, чому, при такому надходженні митних платежів, на Буковині досі немає доріг. Упродовж останніх чотирьох місяців митники запровадили 696 справ про порушення митних правил. Водночас, реально вилучили предметів на суму 86 332 786, 29 гривень. Лише у квітні було складено 195 протоколів про ПМП, за якими вилучено товару на суму понад 32 мільйони гривень.
"Таких показників у напрямку боротьби з порушеннями митних правил та протидії контрабанді митниця ще не досягала, – розповідає начальник митниці Микола Салагор. – Для порівняння, у квітні минулого року «вартість» справ про ПМП становила понад 324 тисячі гривень". У результаті, до державної скарбниці перераховано 176,4 мільйонів гривень, що становить 100,3% доведених індикативних показників.
"Це значить, що до спецфонду Буковини для реконструкції та ремонту доріг буде перераховано 0 грн. 00 коп., – зауважує Микола Михайлович. – Завдяки зусиллям буковинського бізнесу та митниці за рахунок перевиконання щомісячних митних платежів сума цільових коштів у спецфонді наразі складає понад півмільярда гривень, а точніше 512 млн. грн. Кошти «лежать» – дороги важко дорогами назвати".
Лише за перший квартал 2017 року до спецфонду за рахунок перевиконання надходжень митних платежів було спрямовано 65,8 млн.грн., що на понад 10 млн. більше, ніж у першому кварталі 2016 року. Начальник митниці:"Своє зобов‘язання ми виконали: перевиконання плану в середньому за останні роки становить 125%, кошти до спецфонду спрямовано чималі. За таких умов ми мали б їздити європейськими дорогами. На експеримент покладалися великі надії. Основна відповідальність – на митниці, бо вона забезпечує надходження коштів.
Що ж маємо сьогодні? Відкрите небажання крайової влади освоювати цільові кошти. Інакше, ніж саботаж, сьогоднішню ситуацію з дорогами на Буковині назвати не можу. Залишу відкритим одне питання: хто відповідатиме за мільйони, які, думалось, не так складно «заробити», а виявилося – «надзвичайно важко» витратити".
Начальник служби автомобільних доріг області Ігор Гах відповів, що заяви начальника митниці – трохи передчасні: «Ті митні кошти, які надішли на рахунок обласної адміністрації, вони використовуються, роботи усі виконуються, занепокоєння Миколи Салагора передчасні. В нас продовжуються роботи на Сокирянському Лужанському напрямках, фактично розпочинаємо роботи в напрямку на Порубне, в процесі завершення тендерні процедури по 4 об`єктам. У середині травня ми зможемо розпочати роботи, по Вашківецькій дорозі визначений підрядник, відбуваються тендерні процедури на Путильському напрямку. Гроші - це добре, нам потрібно було впорядкувати документи. Ми робимо все, щоб кошти від перевиконання митниці були використані якомога ефективніше - дороги були відремонтовані вчасно і в повному обсязі», - сказав Ігор Гах.
Джерело: http://acc.cv.ua/chernivtsi/21871-sabotazhem-nazivayut-mitniki-situatsiyu-z-dorogami-na-bukovini. Сайт http://acc.cv.ua/