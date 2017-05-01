Саботажем називають митники ситуацію з дорогами на Буковині

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Новини
17:56
03 травня

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03 травня

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03 травня

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13:00
03 травня

На веб-сайті ДФС розміщено Довідник умовних кодів товарів

12:59
03 травня

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12:58
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15:19
28 квітня

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15:16
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«Леля з будиночка на дереві»: авантюризм і відважність. Презентація дебютної книги Юлі Лящинської у Чернівцях

14:49
28 квітня

Гарантії безпечного виробництва кожному працівнику – серед пріоритетів діяльності держлісгоспів Буковини

14:48
28 квітня

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13:50
28 квітня

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12:43
28 квітня

Заяву на податкову земельну пільгу слід подати до 1 травня

12:41
28 квітня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безоплатно

12:39
28 квітня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

11:59
28 квітня

Записатись на прийом до лікаря можна на сайтах лікувальних установ

11:53
28 квітня

ЧОТИРЬОХ ПРАВОПОРУШНИКІВ ЗАТРИМАНО НА БУКОВИНІ ПО ОБИДВА БОКИ КОРДОНУ

11:36
28 квітня

Буковинські дошкільнята показали виставу про ігри з вогнем і побували на екскурсії, а для школярів рятувальники провели уроки безпеки

11:30
28 квітня

Впродовж двох днів шахраї обікрали чотирьох буковинців на суму понад 170 000 гривень

11:25
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Суд зупинив рішення Чернівецької міської ради щодо вартості проїзду у маршрутках

16:12
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У Чернівецькій області продовжують погашати борги по зарплаті

16:04
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14:42
27 квітня

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13:58
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13:34
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Ігор БУРКУТ, політолог:

СУМНІ РОКОВИНИ СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на Буковині Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на БуковиніУ Чернівцях і на Буковині воюють всі зі всіма. Не вибирають методи, засоби. Продан б`є Каспрука. Бурбак б`є Фірташа. «Рідне місто» б`є «Народний Фронт». БПП «Солідарність» б`є Ляшка. А всі разом б`ють «Самопоміч». Тільки Іван Мунтян з ВО «Батьківщиною» користають від цієї суцільної війни всіх проти всіх. Коли «Рідне місто» прикупило для себе два сайти, три ТБ, одне радіо та дві газети, «Народний Фронт» взяв два ТБ, два радіо, три сайти. На цих антигоністичних ЗМІ один одного так чехвостять, що каменя на камені не залишається.
І, як не дивно, на всіх цих ЗМІ присутній Іван Мунтян та його партія ВО «Батьківщина». І скрізь у позитиві.

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Саботажем називають митники ситуацію з дорогами на Буковині

Вчора, 18:34 / Коментарів: 0
Саботажем називають митники ситуацію з дорогами на Буковині Митники не розуміють, чому, при такому надходженні митних платежів, на Буковині досі немає доріг. Упродовж останніх чотирьох місяців митники запровадили 696 справ про порушення митних правил. Водночас, реально вилучили предметів на суму 86 332 786, 29 гривень. Лише у квітні було складено 195 протоколів про ПМП, за якими вилучено товару на суму понад 32 мільйони гривень.

"Таких показників у напрямку боротьби з порушеннями митних правил та протидії контрабанді митниця ще не досягала, – розповідає начальник митниці Микола Салагор. – Для порівняння, у квітні минулого року «вартість» справ про ПМП становила понад 324 тисячі гривень". У результаті, до державної скарбниці перераховано 176,4 мільйонів гривень, що становить 100,3% доведених індикативних показників.
"Це значить, що до спецфонду Буковини для реконструкції та ремонту доріг буде перераховано 0 грн. 00 коп., – зауважує Микола Михайлович. – Завдяки зусиллям буковинського бізнесу та митниці за рахунок перевиконання щомісячних митних платежів сума цільових коштів у спецфонді наразі складає понад півмільярда гривень, а точніше 512 млн. грн. Кошти «лежать» – дороги важко дорогами назвати".

Лише за перший квартал 2017 року до спецфонду за рахунок перевиконання надходжень митних платежів було спрямовано 65,8 млн.грн., що на понад 10 млн. більше, ніж у першому кварталі 2016 року. Начальник митниці:"Своє зобов‘язання ми виконали: перевиконання плану в середньому за останні роки становить 125%, кошти до спецфонду спрямовано чималі. За таких умов ми мали б їздити європейськими дорогами. На експеримент покладалися великі надії. Основна відповідальність – на митниці, бо вона забезпечує надходження коштів.

Що ж маємо сьогодні? Відкрите небажання крайової влади освоювати цільові кошти. Інакше, ніж саботаж, сьогоднішню ситуацію з дорогами на Буковині назвати не можу. Залишу відкритим одне питання: хто відповідатиме за мільйони, які, думалось, не так складно «заробити», а виявилося – «надзвичайно важко» витратити".

Начальник служби автомобільних доріг області Ігор Гах відповів, що заяви начальника митниці – трохи передчасні: «Ті митні кошти, які надішли на рахунок обласної адміністрації, вони використовуються, роботи усі виконуються, занепокоєння Миколи Салагора передчасні. В нас продовжуються роботи на Сокирянському Лужанському напрямках, фактично розпочинаємо роботи в напрямку на Порубне, в процесі завершення тендерні процедури по 4 об`єктам. У середині травня ми зможемо розпочати роботи, по Вашківецькій дорозі визначений підрядник, відбуваються тендерні процедури на Путильському напрямку. Гроші - це добре, нам потрібно було впорядкувати документи. Ми робимо все, щоб кошти від перевиконання митниці були використані якомога ефективніше - дороги були відремонтовані вчасно і в повному обсязі», - сказав Ігор Гах.
Джерело: http://acc.cv.ua/chernivtsi/21871-sabotazhem-nazivayut-mitniki-situatsiyu-z-dorogami-na-bukovini. Сайт http://acc.cv.ua/
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