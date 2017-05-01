Значну партію транзитного товару вилучили митники через підроблені документи

Чергову справу про порушення митних правил за фактом підробки товаросупровідних документів запровадили співробітники Чернівецької митниці ДФС спільно із працівниками Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи - повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.



Підставою для притягнення до адмінвідповідальності водія транспортної фірми Республіки Білорусь, що здійснював транзитне перевезення збірного вантажу із Болгарії до Білорусі, став факт підробки одного з поданих до митного оформлення документів. При огляді вказаного документа митники встановили, що підпис та зображення печатки фірми-продавця Англії зроблено не кліше печаті, а виготовлено за допомогою копіювально-печатного обладнання.



За частиною 1 статті 483 Митного кодексу України складено протокол, відповідно до якого збірний товар у кількості 59 вантажних місць загальною вагою майже 23 тонни вилучено. Вартість товару буде встановлено після проведення товарознавчої експертизи.



