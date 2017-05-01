Законопроект про заборону Московського патріархату подано!

22 квітня у Верховній раді було зареєстровано Проект закону, проголосувавши який депутати можуть поставити крапку в існуванні Московського патріархату в нашій країні. Screenshot_6 Проект закону №4511 носить назву “Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною радою України державою-агресором”.Серед ініціаторів законопроекту – обранець від 121 виборчого округу Богдан Матківський. На думку нардепа, – те, що українці змушені миритись з присутністю Московського патріархату в нашій країні, є ганебним та недопустимим.Особливо в час, коли Росія проявляє агресію по відношенні до нас.Московська церква свою позицію з цього приводу також неодноразово демонструвала, благословляючи своїх вояків на війну з Україною та звинувачуючи українців у всьому. Багато антидержавних настроїв щоденно сіють представники московської церкви по всій Україні.Звісно, що не можна ставити всіх в один ряд, адже й серед священнослужителів Московського патріархату є глибоко віруючі та чесні люди.Однак випадки антиукраїнської пропаганди в церквах Московського патріархату є непоодинокими. І, логічно та справедливо, коли центр патріархату знаходиться в центрі країни, її столиці, а не в столиці зовсім іншої, тим паче, агресивно налаштованої країни.Багато антидержавних настроїв щоденно сіють представники московської церкви по всій Україні. Звісно, що не можна ставити всіх в один ряд, адже й серед священнослужителів Московського патріархату є глибоко віруючі та чесні люди.Однак випадки антиукраїнської пропаганди в церквах Московського патріархату є непоодинокими.Ініціативу Матківського вже схвально сприйняли соцмережі. Люди погоджуються з такою необхідністю та пишуть відгуки зі словами підтримки. Єдине, дивуються, чому цього не зробили досі, впродовж двох років російської агресії.