Бурбак запевняє, що у парламенті достатньо голосів для призначення перевиборів Чернівецької міської ради

Народний депутат України Максим Бурбак висловив тверде переконання у тому, що дострокові вибори Чернівецької міської ради обов’язково відбудуться.
Про це голова парламентської фракції «Народного Фронту» сказав під час спілкування з чернівецькими журналістами, пише buknews.com.ua
- Можливі шантаж і тиск у цьому питанні, які нам закидає лідер «Рідного міста», насправді це їхня звична практика роботи. Це його рівень розуміння того, як має відбуватися співпраця у рамках коаліції, - сказав Максим Бурбак. – Можливо, частина парламентської фракції БПП-«Солідарність», на яку має вплив і тисне Оксана Продан, не прийдуть до зали, щоб не брати на себе відповідальність. Це її звична практика, коли потрібно проголосувати за прем’єра від БПП, Генерального прокурора України, прийняття бюджету, інші важливі питання. Натомість я бачу, що за цю пропозицію народні депутати України обов’язково проголосують. Голосів вистачить навіть і без контрпродуктивної частини сесійної зали. Тому що ці вибори потрібні громаді.Джерело