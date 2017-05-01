Півтора року експерименту: На Буковині доріг як не було, так і немає

Чернівецька митниця ДФС підбиває підсумки роботи за місяць. Особливу увагу хотілося б зосередити на показниках роботи по боротьбі з порушеннями митного законодавства. Упродовж чотирьох місяців поточного року співробітниками митниці запроваджено 696 справ про порушення митних правил з реально вилученими предметами на суму 86 332 786, 29 грн. Лише у квітні було складено 195 протоколів про ПМП, за якими вилучено товару на суму понад 32 млн. грн.«Таких показників у напрямку боротьби з порушеннями митних правил та протидії контрабанді митниця ще не досягала, – розповідає начальник митниці Микола Салагор. – Для порівняння, у квітні минулого року «вартість» справ про ПМП становила понад 324 тисячі гривень, тобто у 100 разів менше, ніж у 2017».У напрямку забезпечення надходжень до Держбюжету планові показники також виконано. Фактично до державної скарбниці перераховано 176,4 млн.грн, що становить 100,3% доведених індикативних показників.«Це значить, що до спецфонду Буковини для реконструкції та ремонту доріг буде перераховано 0 грн. 00 коп., – зауважує Микола Михайлович. – Завдяки зусиллям буковинського бізнесу та митниці за рахунок перевиконання щомісячних митних платежів сума цільових коштів у спецфонді наразі складає понад півмільярда гривень, а точніше 512 млн. грн. Кошти «лежать» – дороги важко дорогами назвати».Лише за перший квартал 2017 року до спецфонду за рахунок перевиконання надходжень митних платежів було спрямовано 65,8 млн.грн., що на понад 10 млн. більше, ніж у першому кварталі 2016 року.«Не маю жодного докору совісті, – наголошує начальник митниці, – адже своє зобов‘язання ми виконали: перевиконання плану в середньому за останні роки становить 125%, кошти до спецфонду спрямовано чималі. За таких умов ми мали б їздити європейськими дорогами. На експеримент покладалися великі надії. Основна відповідальність – на митниці, бо вона забезпечує надходження коштів. Що ж маємо сьогодні? Відкрите небажання крайової влади освоювати цільові кошти. Інакше, ніж саботаж, сьогоднішню ситуацію з дорогами на Буковині назвати не можу. Залишу відкритим одне питання: хто відповідатиме за мільйони, які, думалось, не так складно «заробити», а виявилося – «надзвичайно важко» витратити» - повідомляє прес-центр Чернівецька митниця.