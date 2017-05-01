Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) має намір арештувати статки Миколи Мартиненка

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає :-Але що вже там арештовувати? Хіба що оцей розкішний Mercedes Benz SL65, який записаний на доньку Миколи Мартиненка.Решта: будинок площею 260 кв.м. і майже 1.5 млн. гривень на банківських рахунках також належать дружині й доньці олігарха.У самого ж Миколи Мартиненка до 2-х мільйонів гривень на різних рахунках у банках, квартира площею 521 кв.м. автомобіль "Toyota Sequoia" 2010 року виготовлення. І це, практично, все.Левову ж частку статків Микола Мартиненко успішно прилаштував за кордоном, в офшорних парадайзах.Ні, я зовсім не дорікаю прокурорам САП, чи детективам НАБУ. Молодці, що міцно вчепились в одного із ієрархів українського олігархату. Шкода лише, що з таким спізненням. Тяжко ж буде Мартиненку прищемити хвоста при такій нечуваній круговій поруці і у ВР, і в уряді, і навіть в ЦВК. Жевріє лише надія, що австрійські й чеські правоохоронці зуміють накинути кайданки на руки Микола Мартиненко і він складе компанію Дмитру Фірташу.