Дорогі чиновники Буковини

Цифра дня невелика, але цікава – 85 000 грн.Саме стільки коштує надання послуг з перевезення офіційної делегації Чернівецької області до міста Аугсбург (Німеччина).Мета поїздки – участь делегації у святкуванні 20 річниці підписання Меморандуму про партнерство.Згідно договору між Управлінням міжнародного співробітництва та інвестицій Чернівецької ОДА та ТОВ «Денисіва –люкс» поїздка триватиме з 30 квітня по 6 травня 201 року. (http://bit.ly/2pUPJKT).Зазначимо, що делегація складається з 29 осіб, серед яких і губернатор області, голова обласної ради.