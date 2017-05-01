Путівки пільговим категоріям громадян у 2017 році

Наказом Мінсоцполітики України від 06 квітня 2017 року № 575 «Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2017 році» затверджено граничну вартість путівки за надання послуг із санаторно-курортного лікування деяким пільговим категоріям громадян, а саме:



інвалідам війни з числа постраждалих учасників антитерористичної операції, інвалідам загального захворювання та з дитинства – 5250 (291,7) грн. без податку на додану вартість;



інвалідам із наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку – 18217 (520,5) грн. без податку на додану вартість;



учасникам бойових дій з числа постраждалих учасників антитерористичної операції – 6300 (350,0) грн. із податком на додану вартість;



громадянам, які супроводжують інвалідів І групи (за винятком інвалідів із наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – 4691 (260,6) грн. із податком на додану вартість.



Наказ набув чинності 03.05.2017 у зв’язку з його опублікуванням в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».



Ірина ОЩИПКО

начальник відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

