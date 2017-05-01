Як кажуть серед людей - обійдемось без сопливого

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-Отже, зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна завершилась. Сторони без участі представника України домовились, що немає необхідності у виробленні нових угод щодо України, а слід виконувати вже наявні Мінські угоди.Про це заявила Ангела Меркель після зустрічі з Путіним і додала:«Ми, звичайно, хочемо, щоб Україна отримала доступ до свого державного кордону – це теж частина Мінських домовленостей – і потім забезпечити політичне рішення, яке спрямоване на проведення місцевих виборів», – сказала Меркель.Поки не зрозуміло, чи зуміла канцлер Німеччини переконати російського президента, що спочатку український контрольнад кордоном, а вже потім вибори на Донбасі? Адже ми знаємо, що згідно з 9-м параграфом протоколу щодо "Шляхів виконання Мінських домовленостей" виписаний інший порядок. А саме, цитую: " контроль над кордоном наступного дня після місцевих виборів".Від України під цим протоколом поставив підпис якийсь другий президент України Леонід Кучма.Те, що у діючого президента навіть не питають що він думає з цього приводу, нам вже не в дивину. Хоча мене, як громадянина України такий підхід Меркель і Путіна дуже ображає і обурює