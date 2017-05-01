До 4,5 років позбавлення волі засуджено чернівчанина, який торгував наркотиками

Апеляційний суд Чернівецької області підтримав позицію прокуратури та залишив без змін вирок суду першої інстанції відповідно до якого 24-річного мешканця м. Чернівці засуджено до 4,5 років позбавлення волі за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України (незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у особливо великому розмірі) - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Так, вночі 20.05.2016 правоохоронці затримали обвинуваченого в Чернівцях з 27 поліетиленовими пакетиками амфетаміну вагою понад 450 грам та 17 поліетиленовими пакетиками канабісу вагою майже 20 грам, які той мав збути невстановленій слідством особі.
25.11.2016 у Шевченківському районному суді м. Чернівці вину чоловіка було повністю доведено. Суд призначив йому покарання виді 4,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.
Обвинувачений та його захисник з рішення суду не погодились та оскаржили його в апеляційному порядку.
Проте в апеляційній інстанції державним обвинувачем було доведено, що вирок суду першої інстанції є законним, а призначене покарання справедливим.
Прийнявши до уваги доводи прокурора Апеляційний суд Чернівецької області залишив вирок суду першої інстанції без змін.