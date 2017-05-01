Чернівчани сплатили 657,6 млн. грн. податків

Упродовж чотирьох місяців цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до зведеного бюджету 657,6 млн. грн. податків, що на 162,4 млн. грн., або майже на чверть більше, ніж минулого року. До державної скарбниці чернівчани перерахували 252,6 млн. грн., а до місцевого бюджету надходження склали – 405,0 млн. грн. - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Головними складовими податкових надходжень до бюджету є надходження податку на доходи фізичних осіб – 325,4 млн. грн., податку на додану вартість – 96,8 млн. грн.; акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів – 34,0 млн. грн.; плати за землю – 50,6 млн. грн.



Цього року платники єдиного податку - юридичні та фізичні особи сплатили до бюджету 57,5 млн. грн., що на 23,7 млн. грн. більше, ніж торік.

З початку року чернівчани перерахували до держбюджету 26,8 млн. грн. військового збору та 7,1 млн. грн. податку з пасивних доходів.





