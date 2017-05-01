На веб-сайті ДФС розміщено Довідник умовних кодів товарів

З 1 січня 2017 року при складанні податкової накладної запроваджується заповнення коду товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), для послуг - коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДКПП). Про це інформує відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



У разі відсутності кодів товарів в УКТ ЗЕД, Державна фіскальна служба визначає умовні коди товарів, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних.



На офіційному веб-сайті ДФС України за посиланням http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/288992.html розміщено Довідник умовних кодів товарів, які платники ПДВ повинні зазначати в податковій накладній, якщо для товару не визначений код згідно УКТ ЗЕД.



Зазначена норма передбачена п.п.2 п.16 Наказу МФУ від 31.12.15 № 1307 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної".

