Чернівецька обласна служба зайнятості запровадила проект «Книгозбірня – профорієнтаційний майданчик для молоді»

Для забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці студентської молоді, в рамках співпраці з бібліотечними установами м. Чернівці, обласна служба зайнятості запровадила проект «Книгозбірня – профорієнтаційний майданчик для молоді». Про це повідомила в.о. директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.



«Профілактика безробіття починається ще зі шкільної лави. Адже вдалий вибір професії – це перший крок до працевлаштування. Вибір професії для молодої людини інколи стає серйозною проблемою: яку обирати професію – престижну чи ту, що дає можливість швидко досягти матеріального достатку, або ту, до якої лежить душа чи ту, яку радять обрати батьки або друзі», - зазначає Любов Кожолянко.



В рамках проекту у бібліотеках міста для учнів випускних класів фахівці центру зайнятості розповідають про вибір фаху в нових економічних умовах, акцентують увагу на правилах вибору та основних помилках при виборі професії.



Учні також знайомляться зі світом професій: класифікацією професій (за метою праці, за засобами праці, за предметом праці), типами професій та спеціальностями. Школярам демонструють профорієнтаційні відеоролики, які допоможуть їм зорієнтуватися у безмежному світі професій та знайти відповідь на питання «Ким бути у майбутньому?».



З початку року профорієнтаційними заходами служби зайнятості охоплено 7,4 тис молодих людей, з них майже 6,5 тис учні загальноосвітніх навчальних закладів, решта - студенти професійно-технічних та вищих навчальних закладів