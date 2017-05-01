Традиційно, у Чернівцях саме в останні дні кампанії декларування доходів звітує найбільше громадян. Крім того, на фініші, як правило, декларують і доходи, які перевищують 1 млн. грн.- інформує відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Нещодавно у столиці Буковини було задекларовано рекордну суму доходу – 18,5 млн. грн.
Як розповів начальник Чернівецької об’єднаної державної податкової інспекції Микола Загарюк, це найбільша задекларована сума не лише цьогоріч, а й за всю історію кампанії декларування у нашому місті. Приємно, що рекордною сумою є саме інвестиційний дохід, адже ці кошти приносять доходи не лише їх власнику, а й працюють на створення робочих міст та задля нашої громади.
Загалом про минулорічні доходи, які перевищують 1 млн. грн., до Чернівецької ОДПІ вже повідомили дев’ятеро громадян. Загальна сума задекларованого ними доходу склала 38,8 млн. грн.
Декларанти - мільйонери минулого року отримували інвестиційні доходи, доходи від оренди майна, тощо.
Кожна кампанія декларування – це своєрідний тест на громадянську свідомість.
«Користуючись нагодою, хочу подякувати чернівчанам за виконання конституційного обов’язку по декларуванню доходів, адже саме зараз нашій державі Україні надзвичайно потрібна підтримка кожного свідомого громадянина»,- підсумував очільник чернівецьких податківців.