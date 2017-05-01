З 1 травня відбувся перерахунок пенсій

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» передбачено підвищення соціальних стандартів з 1 травня та 1 грудня цього року. Зокрема, розмір прожиткового мінімуму, встановлений для осіб, які втратили працездатність, з 1 травня цього року зросте на 65 грн. і складатиме 1312 грн. У зв’язку з цим, органами Пенсійного фонду здійснюватимуться відповідні перерахунки пенсій.
Виходячи із нового прожиткового мінімуму підвищаться мінімальні розміри пенсій непрацюючим пенсіонерам, обчислені з урахуванням необхідного стажу за статтею 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; доплати за понаднормативний стаж для непрацюючих осіб, чий основний розмір пенсії на сьогодні більше мінімального; пенсії за особливі заслуги перед Україною; мінімальні розміри пенсій по інвалідності та в разі втрати годувальника; підвищення учасникам війни та колишнім в'язням; розмір щомісячної державної адресної допомоги інвалідам війни та учасникам бойових дій; мінімальні розміри пенсії для інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС; надбавка на утриманців (дітей до 18 років) відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" тощо. Тобто перерахунку підлягають всі складові пенсійних виплат, залежні від зазначеного прожиткового мінімуму.
Крім того, враховуючи зростання прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, дещо підвищиться розмір надбавки Почесним донорам України або СРСР, яка встановлюється в розмірі 10% від величини цього мінімуму і наразі складатиме 162,40 грн.
Перерахунок пенсій здійснюється автоматизованим шляхом за матеріалами пенсійних справ, без необхідності подання пенсіонерами заяв та будь-яких інших додаткових документів. Підстави для підвищення пенсії та розмір підвищення при проведенні перерахунку визначаються для кожного пенсіонера індивідуально. Виплата пенсій в перерахованих розмірах буде проведена в травні поточного року - повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.