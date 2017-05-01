Нардеп розповів, як закон про позбавлення громадянства може позначитись на Чернівецькій області

Вчора, 11:16 / Коментарів: 0





Про це сьогодні під час спілкування з журналістами повідомив народний депутат Максим Бурбак, пише molbuk.ua



Зокрема, він зазначив, що процедуру позбавлення громадянства українського політика було застосовано вперше в історії.



"Думаю, що це дасть чергових обертів для невідкладного прийняття законопроекту президента, який чомусь не розглядається понад місяць - щодо процедури припинення громадянства", - сказав Бурбак.



Водночас нардеп заявив, що позиція фракції "Народний фронт" - щоби цей закон не стосувався пересічних громадян.



"Це має стосуватися всіх можновладців, держслужбовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, суддів, всіх кандидатів у нардепи", - додав він.



Також він заявив, що "ситуація з Артеменком може позначитись і на Чернівецькій області".



"У мене є офіційна відповідь від СБУ стосовно Альони Гливко (керівника фракції "Батьківщина" у Чернівецькій облраді, - авт.). А ще - щодо депутата Дмитра Павела. Тепер, у рамках нового закону, можна буде порушити процедуру... Опитати їх. Він (Павел, - авт) же відкрито виступає за подвійне громадянство, і себе захищає. Тому, впевнений, що це торкнеться і Буковини. Але пересічних громадян це не стосуватиметься. Вони не винні, що паспорт - це була єдина можливість поїхати за кордон. Крім того, ми не можемо безвідповідально ставитись до діаспори. Вони за кордоном робили мітинги на підтримку України, а ми маємо їх покинути? Ні, цього не буде", - додав він.



Раніше депутата Чернівецької облради Альону Гливко звинуватили у наявності подвійного громадянства.



Тоді ж керівник фракції "Опозиційний блок" у Чернівецькій облраді, якого також звинуватили у наявності подвійного громадянства, заступився за Гливко.



Джерело Ситуація із позбавленням українського громадянства нардепа від Радикальної партії Андрія Артеменка може позначитися і на Чернівецькій області.Про це сьогодні під час спілкування з журналістами повідомив народний депутат Максим Бурбак, пише molbuk.uaЗокрема, він зазначив, що процедуру позбавлення громадянства українського політика було застосовано вперше в історії."Думаю, що це дасть чергових обертів для невідкладного прийняття законопроекту президента, який чомусь не розглядається понад місяць - щодо процедури припинення громадянства", - сказав Бурбак.Водночас нардеп заявив, що позиція фракції "Народний фронт" - щоби цей закон не стосувався пересічних громадян."Це має стосуватися всіх можновладців, держслужбовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, суддів, всіх кандидатів у нардепи", - додав він.Також він заявив, що "ситуація з Артеменком може позначитись і на Чернівецькій області"."У мене є офіційна відповідь від СБУ стосовно Альони Гливко (керівника фракції "Батьківщина" у Чернівецькій облраді, - авт.). А ще - щодо депутата Дмитра Павела. Тепер, у рамках нового закону, можна буде порушити процедуру... Опитати їх. Він (Павел, - авт) же відкрито виступає за подвійне громадянство, і себе захищає. Тому, впевнений, що це торкнеться і Буковини. Але пересічних громадян це не стосуватиметься. Вони не винні, що паспорт - це була єдина можливість поїхати за кордон. Крім того, ми не можемо безвідповідально ставитись до діаспори. Вони за кордоном робили мітинги на підтримку України, а ми маємо їх покинути? Ні, цього не буде", - додав він.Раніше депутата Чернівецької облради Альону Гливко звинуватили у наявності подвійного громадянства.Тоді ж керівник фракції "Опозиційний блок" у Чернівецькій облраді, якого також звинуватили у наявності подвійного громадянства, заступився за Гливко.

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