СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на БуковиніУ Чернівцях і на Буковині воюють всі зі всіма. Не вибирають методи, засоби. Продан б`є Каспрука. Бурбак б`є Фірташа. «Рідне місто» б`є «Народний Фронт». БПП «Солідарність» б`є Ляшка. А всі разом б`ють «Самопоміч». Тільки Іван Мунтян з ВО «Батьківщиною» користають від цієї суцільної війни всіх проти всіх. Коли «Рідне місто» прикупило для себе два сайти, три ТБ, одне радіо та дві газети, «Народний Фронт» взяв два ТБ, два радіо, три сайти. На цих антигоністичних ЗМІ один одного так чехвостять, що каменя на камені не залишається. І, як не дивно, на всіх цих ЗМІ присутній Іван Мунтян та його партія ВО «Батьківщина». І скрізь у позитиві.
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос Воскрес. 03.05 2017
Вчора, 10:26 / Коментарів: 0
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі був мирним
Ситуація в районі проведення АТО залишається складною, але контрольованою Збройними Силами України. Російсько-окупаційні підрозділи продовжують обстріли позицій українських військ. За минулу добу ворог 63 рази відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО. Один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще семеро захисників отримали поранення.
Близько тисячі людей прийшли вшанувати пам'ять загиблих 2 травня 2014 року на Куликовому полі в Одесі.
У цілому акція тривала без пригод, незважаючи на те, що, крім проросійських, на площі перебували проукраїнські активісти. Міністр внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що на акції пам'яті були затримані 14 осіб за дрібне хуліганство.
Вранці та вдень у Чернівцях буде триматися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів. До 22 градусів тепла за останні 130 років 03 травня: МАКС: 26.9° (1946) МІН: 0.9° (1996) Народний прогноз погоди: 3 травня відзначається день пам'яті Федора Трихини. З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх померлих родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай.
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