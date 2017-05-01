Навальний заявляє, що поліція навмисно не розслідує напад на нього

У Росії опозиціонер Олексій Навальний заявив, що поліція країни навмисно не розслідує напад, під час якого засновника Фонду боротьби з корупцією облили зеленкою, внаслідок чого лікарі діагностували в нього хімічний опік ока.У себе в блозі Навальний написав, що 2 травня направить кілька скарг на бездіяльність поліції. На думку опозиціонера, це свідчить про намір слідства дати нападникам час знищити докази і сховатися.Олексій Навальний також заявив, що до нападу могли бути причетні двоє невідомих, яких зняли камери спостереження біля офісу ФБК.Напередодні прихильники Навального заявили, що в нападі на політика брали участь активісти прокремлівської радикального угруповання SERB Олександр Петрунько й Олексій Кулаков. Їх впізнали на відеозаписі.27 квітня Навального облили зеленкою біля офісу ФБК в Москві. Політик отримав хімічний опік ока. Сам опозиціонер звинуватив в організації нападу Кремль. Він зазначив, що точну інформацію про його пересування можуть знати тільки спецслужби.