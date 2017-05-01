Чому Київська арка так і не стала "веселкою"

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає-Головна причина звісно криється в нетерпимості до символів геїв та лесбі. І дуже прикро, що веселка, райдуга вже не зможе окрім як на небі бути райдугою - красивою прикметою удачі, щастя і добра. Веселка, як ми всі ще зі школи знаємо, має сім кольорів: червоний, помаранчевий (оранжевий), жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий.Ці сім кольорів стали основою Прапору руху за мир у світі. Разом з тим так звана спільнота ЛГТБ поцупила цю ідею у пацифістів і зробила своїм символом. Щоправда прапор спільноти ЛГТБ включає в себе не традиційні сім кольорів, а лише шість. На ньому немає блакитного кольору.Якщо глянути на ідею розмалюнку Київської арки - вона, як на мене, за суттю є чудовою. Адже веселка є одним з древніх символів людства. Так, в міфології древніх слов'ян і північних народів веселка вважається мостом, що з'єднує світ людей зі світом богів. Зверніть увагу на етимологію слова "райдуга". Воно є двокорінневим і включає в себе слово "рай" - царство небесне і "дуга" - форма цього прекрасного небесного явища.Іще. Для тих, хто не читав Біблію - поясню! У Старому Завіті веселка, яка з'явилася перед Ноєм під кінець Всесвітнього потопу і є символом укладення союзу між Богом і людством.Однак повернімося до Київської арки. Її конструкція є п'яти-ступеневою. Отже, на ній можна було розмістити лише п'ять кольорів. Тобто, така кольорова гама не витягує ні на символ миру - 7 кольорів, ані на символ спільноти ЛГТБ - 6 кольорів. То для чого ж було город городити? Але, ідея хороша.