Син колишнього голови РДА на Закарпатті намагався незаконно вивезти за кордон 400 тисяч доларів готівкою

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Новини
15:19
28 квітня

У Чернівцях вже шестеро офіційних мільйонерів

15:16
28 квітня

«Леля з будиночка на дереві»: авантюризм і відважність. Презентація дебютної книги Юлі Лящинської у Чернівцях

14:49
28 квітня

Гарантії безпечного виробництва кожному працівнику – серед пріоритетів діяльності держлісгоспів Буковини

14:48
28 квітня

«Забудькуватим» декларантам торік донарахували 600 тисяч податку

13:50
28 квітня

На Буковині відзначили переможців конкурсу «Охорона праці - очима дітей»

12:43
28 квітня

Заяву на податкову земельну пільгу слід подати до 1 травня

12:41
28 квітня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безоплатно

12:39
28 квітня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

11:59
28 квітня

Записатись на прийом до лікаря можна на сайтах лікувальних установ

11:53
28 квітня

ЧОТИРЬОХ ПРАВОПОРУШНИКІВ ЗАТРИМАНО НА БУКОВИНІ ПО ОБИДВА БОКИ КОРДОНУ

11:36
28 квітня

Буковинські дошкільнята показали виставу про ігри з вогнем і побували на екскурсії, а для школярів рятувальники провели уроки безпеки

11:30
28 квітня

Впродовж двох днів шахраї обікрали чотирьох буковинців на суму понад 170 000 гривень

11:25
28 квітня

Суд зупинив рішення Чернівецької міської ради щодо вартості проїзду у маршрутках

16:12
27 квітня

У Чернівецькій області продовжують погашати борги по зарплаті

16:04
27 квітня

Розроблено заходи для попередження африканської чуми і пташиного грипу на території Чернівців

14:42
27 квітня

Путильський лісгосп висадив дерева на вшанування путильчан, що ліквідовували Чорнобильську аварію

13:58
27 квітня

Підприємства області збільшило використання енергетичних матеріалів

13:34
27 квітня

Зареєстровано 2 кримінальних провадження за фактами декларування буковинськими держслужбовцями недостовірної інформації

11:52
27 квітня

Закордонні доходи слід декларувати

11:50
27 квітня

Інформація про реєстрацію платником акцизного податку з реалізації пального – на веб-порталі ДФС

11:48
27 квітня

Чернівецькі підприємства сплатили 37 мільйонів податку на прибуток

11:13
27 квітня

Вкотре підробка документів стала підставою вилучення значної партії транзитного товару

10:36
27 квітня

Нові розміри добових для бюджетників

10:36
27 квітня

Як на свята працюватиме Центр обслуговування платників

10:33
27 квітня

За податковою знижкою до Чернівецької ОДПІ звернулось 646 громадян

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Ігор БУРКУТ, політолог:

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на Буковині Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на БуковиніУ Чернівцях і на Буковині воюють всі зі всіма. Не вибирають методи, засоби. Продан б`є Каспрука. Бурбак б`є Фірташа. «Рідне місто» б`є «Народний Фронт». БПП «Солідарність» б`є Ляшка. А всі разом б`ють «Самопоміч». Тільки Іван Мунтян з ВО «Батьківщиною» користають від цієї суцільної війни всіх проти всіх. Коли «Рідне місто» прикупило для себе два сайти, три ТБ, одне радіо та дві газети, «Народний Фронт» взяв два ТБ, два радіо, три сайти. На цих антигоністичних ЗМІ один одного так чехвостять, що каменя на камені не залишається.
І, як не дивно, на всіх цих ЗМІ присутній Іван Мунтян та його партія ВО «Батьківщина». І скрізь у позитиві.

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Син колишнього голови РДА на Закарпатті намагався незаконно вивезти за кордон 400 тисяч доларів готівкою

Вчора, 16:36 / Коментарів: 0
Син колишнього голови РДА на Закарпатті намагався незаконно вивезти за кордон 400 тисяч доларів готівкоюУчора ввечері прикордонна поліція Румунії затримала двох громадян України, мешканців Тячівського району Закарпатської області: 24-річного Михайла Йовдія та його дружину – 23-річну Олену Йовдій. Обоє перетнули українсько-румунський кордон на автомобілі Maserati у міжнародному пункті пропуску «Солотвино – Сігет Мармацієй».


За кермом Maserati знаходилася Олена Йовдій, а її чоловік сидів на пасажирському місці. Під час огляду автомобіля румунські поліцейські виявили 400 тисяч американських доларів, захованих під запасним колесом. Всупереч митним правилам гроші не були задекларовані ні при виїзді з України, ні при в’їзді в Румунію.

24-річний Михайло Йовдій – це син Василя Йовдія, керівника партії «Єдиний центр» у Тячівському районі, колишнього неодноразового голови Тячівської райдержадміністрації. До речі, сам автомобіль Maserati був куплений у той час, коли В.Йовдій керував Тячівським районом. Звідки в колишнього держслужбовця та його сім’ї стільки грошей, хай люди здогадаються самі.

Видно, після конфіскації валюти Януковича, його колишні посіпаки на Закарпатті намагаються спішно вивезти готівку за кордон, однак прорахувалися. Румунська правоохоронна система – це не українські митники, котрі спокійно дозволяють вивозити за кордон величезні гроші, тому незадекларовані 400 тисяч доларів швидше за все будуть конфісковані в держбюджет Румунії.

Наостанок питання – хто повірить, що наші митники не помітили 400 тисяч доларів під запасним колесом? Особисто я не вірю, тому доручив прокуратурі й СБУ провести ретельну перевірку цього факту й притягнути їх до відповідальності. Взагалі-то оцінку професійної сліпоти митників мало б зробити керівництво Держмитслужби. Подивимося на його реакцію…
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