Син колишнього голови РДА на Закарпатті намагався незаконно вивезти за кордон 400 тисяч доларів готівкою

Учора ввечері прикордонна поліція Румунії затримала двох громадян України, мешканців Тячівського району Закарпатської області: 24-річного Михайла Йовдія та його дружину – 23-річну Олену Йовдій. Обоє перетнули українсько-румунський кордон на автомобілі Maserati у міжнародному пункті пропуску «Солотвино – Сігет Мармацієй».За кермом Maserati знаходилася Олена Йовдій, а її чоловік сидів на пасажирському місці. Під час огляду автомобіля румунські поліцейські виявили 400 тисяч американських доларів, захованих під запасним колесом. Всупереч митним правилам гроші не були задекларовані ні при виїзді з України, ні при в’їзді в Румунію.24-річний Михайло Йовдій – це син Василя Йовдія, керівника партії «Єдиний центр» у Тячівському районі, колишнього неодноразового голови Тячівської райдержадміністрації. До речі, сам автомобіль Maserati був куплений у той час, коли В.Йовдій керував Тячівським районом. Звідки в колишнього держслужбовця та його сім’ї стільки грошей, хай люди здогадаються самі.Видно, після конфіскації валюти Януковича, його колишні посіпаки на Закарпатті намагаються спішно вивезти готівку за кордон, однак прорахувалися. Румунська правоохоронна система – це не українські митники, котрі спокійно дозволяють вивозити за кордон величезні гроші, тому незадекларовані 400 тисяч доларів швидше за все будуть конфісковані в держбюджет Румунії.Наостанок питання – хто повірить, що наші митники не помітили 400 тисяч доларів під запасним колесом? Особисто я не вірю, тому доручив прокуратурі й СБУ провести ретельну перевірку цього факту й притягнути їх до відповідальності. Взагалі-то оцінку професійної сліпоти митників мало б зробити керівництво Держмитслужби. Подивимося на його реакцію…