Внаслідок ДТП в Хотинському районі помер буковинець

Ще троє потерпілих опинилися на лікарняних ліжках. Поліція з’ясовує обставини трагічної ДТП. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.Аварія сталася по обіді 28 квітня на автошляху у селі Недобоївці Хотинського району. Рухаючись на легковому автомобілі «Мерседес» зі сторони міста Хотин, 35-річний чернівчанин не впорався з керуванням і допустив зіткнення з «ВАЗ-2101», який їхав попереду.Внаслідок ДТП 27-річний водій «ВАЗ-2101» загинув на місці події. З травмами різного ступеню важкості до лікарні було госпіталізовано трьох його пасажирок.На даний час поліцейські з’ясовують подробиці трагічного зіткнення.