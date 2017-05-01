На Буковині неповнолітній велосипедист загинув після наїзду позашляховика (ФОТО)

Допомога медиків знадобилася і водію. За попередньою інформацією, чоловік був тверезий - повідомляє поліція Чернівецької області.Автопригода сталася ввечері 29 квітня у селі Костичани Новоселицького району. Керуючи автомобілем «Тойота Ленд Крузер», 62-річний громадянин сусідньої держави не впорався з керуванням. Внаслідок цього автомобіль виїхав за межі проїжджої частини дороги та скоїв наїзд на неповнолітнього велосипедиста.Потерпілого – 14-річного місцевого жителя було госпіталізовано до реанімаційного відділення Новоселицької центральної районної лікарні. Незважаючи на зусилля медиків, хлопець помер. До лікарні потрапив і водій позашляховика. У нього лікарі діагностували передінфарктний стан.За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. За результатами медичного освідчення на момент скоєння ДТП водій був тверезим. На даний час триває досудове розслідування. Для з’ясування всіх обставин трагічної автопригоди призначено низку експертиз.