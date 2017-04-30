Теми Дня ТВА неділя, 30.04.2017







Неділя, 30.04.17:

- Письменники, видавці та критики зібрались для того, щоб обговорити літературний процес у Чернівцях.

- Збірку поезій та прози молодої авторки зі Львова презентували у Чернівцях її близькі друзі.

- Як прожити, аби залишити свій слід в історії?

- 13 команд та майже сотня гравців відкрили у Чернівцях перший сезон буковинської ліги Mind game.

- Буковинська художниця влаштувала виставку живопису, щоб допомогти молодій дівчині жити повноцінним життям.

- Півтори сотні студентів-медиків поприбирали околиці Чернівців та берег річки Прут.

- У Чернівецькому ліцеї №1 учні змагались, хто краще зуміє пояснити, що таке спокуси у сучасному суспільстві та як їх можна уникнути.

- Дитячі відповіді на дорослі запитання.