СУМНІ РОКОВИНИЦього тижня виповнюється 70 років початку сумнозвісної операції "Вісла" - примусового виселення українського населення Лемківщини, Підляшшя, Надсяння, Холмщини - етнічних українських земель, що волею Сталіна після Другої світової війни опинилися у складі Польської Народної Республіки. За допомогою совєтського НКВС та спецслужб Чехословаччини частини Війська Польського, держбезпеки і міліції депортували майже 150 тисяч українців на колишні німецькі землі, котрі Польща отримала після розгрому нацистів.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Іван і «дєдушка» або Хто з ким воює на БуковиніУ Чернівцях і на Буковині воюють всі зі всіма. Не вибирають методи, засоби. Продан б`є Каспрука. Бурбак б`є Фірташа. «Рідне місто» б`є «Народний Фронт». БПП «Солідарність» б`є Ляшка. А всі разом б`ють «Самопоміч». Тільки Іван Мунтян з ВО «Батьківщиною» користають від цієї суцільної війни всіх проти всіх. Коли «Рідне місто» прикупило для себе два сайти, три ТБ, одне радіо та дві газети, «Народний Фронт» взяв два ТБ, два радіо, три сайти. На цих антигоністичних ЗМІ один одного так чехвостять, що каменя на камені не залишається. І, як не дивно, на всіх цих ЗМІ присутній Іван Мунтян та його партія ВО «Батьківщина». І скрізь у позитиві.
Неділя, 30.04.17: - Письменники, видавці та критики зібрались для того, щоб обговорити літературний процес у Чернівцях. - Збірку поезій та прози молодої авторки зі Львова презентували у Чернівцях її близькі друзі. - Як прожити, аби залишити свій слід в історії? - 13 команд та майже сотня гравців відкрили у Чернівцях перший сезон буковинської ліги Mind game. - Буковинська художниця влаштувала виставку живопису, щоб допомогти молодій дівчині жити повноцінним життям. - Півтори сотні студентів-медиків поприбирали околиці Чернівців та берег річки Прут. - У Чернівецькому ліцеї №1 учні змагались, хто краще зуміє пояснити, що таке спокуси у сучасному суспільстві та як їх можна уникнути. - Дитячі відповіді на дорослі запитання.